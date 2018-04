Einmal im Leben Kambodschanerin sein – das wäre doch was. Und ist ganz legal möglich! Mit dem nötigen Kleingeld und etwas Geduld kann man sich relativ leicht einen neuen Pass kaufen. Und zwar nicht einen dieser Fake-Pässe, die man sich in Bangkok am Schwarzmarkt um billiges Geld besorgen kann, sondern richtige, international anerkannte Staatsbürgerschaften.

Die Auswahl ist durchaus attraktiv: Neben exotischen Inselstaaten wie Grenada oder den Komoren bieten auch europäische Nationen den Deal Pass gegen Geld: Malta, Zypern, Portugal und Österreich.

Die Zahl der Nationen, in die man sich ganz offiziell hineinkaufen kann, ändert sich von Jahr zu Jahr. Politische und wirtschaftliche Entwicklungen spielen eine große Rolle, wenn es für ein Land darum geht, sich für oder gegen ein so genanntes „Citizenship by Investment“-Programm zu entscheiden.

Ein neuer Pass

Die Motivation, sich eine zweite Staatsbürgerschaft zuzulegen, folgt in den seltensten Fällen der romantischen Idee, endlich einmal nicht mehr langweilig Mitzi Mustermann zu heißen, sondern ganz den Vorlieben entsprechend „Botum“ (kambodschanisch für Prinzessin) oder „Sakngea“ (Staatsbeamter) als Name zu tragen. Kambodscha vergibt zum neuen Pass nämlich im 1+1-Gratis-Angebot einen eigenen Namen in der Landessprache gleich mit dazu.

Viel attraktiver sind niedrige Steuerraten und visafreier Zugang zu anderen Ländern. Hierfür gibt es Agenturen, die darauf spezialisiert sind, ihren wohlhabenden Kunden einen zweiten Pass in einem anderen Land zu besorgen. „Das beliebteste Angebot für einen gekauften Pass ist derzeit St. Lucia“, sagt Christian Reeves von Premier Offshore in Kalifornien. Der Pass für eine Einzelperson kostet in dem karibischen Inselstaat 100.000 Dollar. Auch der Familienrabatt ist attraktiv: Ehepartner zahlen zusammen 165.000, sind noch zwei Kinder dabei, steigt der Preis auf 190.000 Dollar für alle vier Pässe.

Das finanzielle Potenzial des Passhandels ist für die andere Seite enorm: Malta zum Beispiel, das seine Staatsbürgerschaft seit 2014 anbietet, habe inzwischen einige Millionen an Investitionen erhalten, so Reeves. Für schlappe 880.000 Euro kann man dort mit dem „Individual Investor Program“ ganz unkompliziert Malteser werden und einen EU-Pass erlangen. Damit ist der maltesische Pass einer der teuersten auf dem Markt, ist aber noch nichts im Vergleich zum österreichischen.

So wird man ein Ösi

Laut Paragraph 10 Absatz 6 des Staatsbürgerschaftsgesetzes erhalten Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft, die „außerordentliche Leistungen im besonderen Interesse der Republik“ erbracht haben oder noch erbringen werden. Das können Gerüchten zufolge Investitionen im siebenstelligen Bereich sein oder aber auch nur eine schöne Stimme. Die russische Operndiva Anna Netrebko hat sich 2006 ihren österreichischen Pass sprichwörtlich ersungen.

„Das allerbeste Programm bietet Portugal für diejenigen, die in Europa leben und arbeiten wollen“, sagt Reeves. Portugiesische Staatsbürger benötigen kein Visum für insgesamt 171 Länder der Erde, was besonders für Chinesen und Inder attraktiv sei. Billig ist das Ganze trotzdem nicht: Eine Million Euro muss mindestens investiert werden.

Damit ist klar: Für Otto Normalverbraucher ist ein zweiter Pass ein fast unleistbares Unterfangen. Fast! Der gute alte Janosch wusste nämlich schon, wo es schön (billig) ist: Panama! Dort muss der Passfremdgeher läppische 20.000 Dollar hinlegen, um mit offenen Armen empfangen zu werden. Steuerlich lohnt sich Panama allemal: „Wenn ein Ehepaar aus den USA ihr Unternehmen von Panama aus führt, kann es mehr als 200.000 Dollar einnehmen, ohne dabei Steuern zu zahlen.

Zurück nach Kambodscha: Billig ist er leider nicht, der Traumpass für das südostasiatische Paradies. Der Deal mit Pass und neuem Namen kostet schlappe 250.000 Dollar. Da wäre der Name „Sovann“ (Gold) vielleicht doch passender. (Evelin Stark)