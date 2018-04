Wenn sich der Nebel in den Mondbergen lichtet, zeigt sich eine nahezu urzeitliche Version dieser Welt. Lobelien und Senezien ragen bis zu vier Meter in die Höhe, die Vegetation scheint in prähistorischen Proportionen zu sprießen. Flechten hängen an den Ästen der Bäume wie Bärte schweigsamer Naturgeister. Sümpfe, Feuchtigkeit, nasse Erde, schier undurchdringliches Grün: Die Landschaft wirkt im wahrsten Sinne des Wortes sagenhaft.

Ruwenzori heißt dieses Gebirge auf der Grenze von Uganda und dem Kongo in Ostafrika. Seine höchsten Gipfel messen mehr als 5000 Meter und sind noch vergletschert, eine surreale Szenerie am Rande der immerfeuchten Tropen. Der Begriff Mondberge soll auf Ptolemäus zurückgehen, der schon 150 nach Christus von schneebedeckten Bergen im Herzen Afrikas sprach. Die Menschen in der Region haben eine andere Erklärung: Die Bergspitzen liegen tagsüber praktisch immer im Nebel, so dass man sie nur nachts sieht – bei Mondschein.

Das Ruwenzori-Gebirge ist eine der spektakulärsten und gleichzeitig unzugänglichsten Gegenden Afrikas. Schlammige Pfade führen durch enge Täler und über schlüpfrige Pässe, oft mehr Bäche als Wege. Ohne Gummistiefel geht nichts. Übernachtet wird in Hütten ohne Strom und Wasser oder in Zelten. Bevor überhaupt die höchsten Berge in Sichtweite kommen, läuft man drei Tage durch menschenleere Wildnis. Ein Trekking durch diese feuchte Nebelwelt führt an Grenzen – der Kondition, der Vorstellungskraft, der friedvollen Welt.

Matsch, Höhe, Wetter

„Die Herausforderungen sind das steile Terrain, der Matsch und die rutschigen Stämme, die Höhe und Wetterbedingungen, die körperliche Fitness“, sagt Richard Dramaza. Der junge Mann ist einer der beiden Bergführer auf dieser einwöchigen Trekkingtour. Der andere ist Samuel Ociti, mehr der Typ Draufgänger. Mehrere Jahre hat er in der ugandischen Armee gekämpft und den Warlord Joseph Kony gejagt.

Aufbruch in Kilembe. Das Dorf westlich der ugandischen Stadt Kasese besteht aus Kirche, Schule, Hütten und den Baracken einer Minengesellschaft, die in den Ausläufern der Berghänge Kupfer schürft. Die heimischen Bakonjo sind aber vor allem Bauern. Auf den Feldern auf 1400 Metern pflanzen sie Bohnen, Kaffee und Maniok an.

Die Agentur Rwenzori Trekking Services betreibt in Kilembe ein Gasthaus. Der von ihr unterhaltene „Kilembe Trail“ wurde 2008 eröffnet. Vorher waren fast alle Touristen auf dem „Central Circuit Trail“ weiter nördlich unterwegs. Beide Routen treffen unterhalb des Mount Stanley aufeinander, dem höchsten Bergmassiv im Ruwenzori. Das anspruchsvolle Ziel ist der 5109 Meter hohe Margherita Peak. Die Bakonjo glauben, dort wohne das Götterpaar Ketasamba und Nyabibuya. Wenn es sich bewegt, heißt es, dann würden sich Steine lösen.

Diese Gefahr ist noch fern an den unteren Hängen des Ruwenzori. Dicht und überschwänglich steht hier die Vegetation. Richard und Samuel laufen plaudernd voran. Wo der Nationalpark beginnt, betreibt die Uganda Wildlife Authority einen Rangerposten. Ein junger Mann posiert mit Kalaschnikow für ein Foto. Danach wird der Pfad steil, die Hänge steigen rasch an.

Wie in einer Filmkulisse

Auf etwa 2500 Metern be­ginnt die zweite Vegetationsstufe, der Bambuswald. Dicht und haushoch stehen die Stämme, wie die Filmkulisse für ein fernöstliches Kriegerepos. Der erste Trekkingtag endet nach sechs Stunden Wanderung im Kalalama Camp auf 3134 Metern mit einem Platzregen. Die Sonne verschwindet. Sie wird erst in sechs Tagen wieder richtig auftauchen.

Am folgenden Tag verlässt man endgültig die Spuren der Zivilisation und betritt eine kaum zugängliche Welt des Nebels, durchsetzt von Bächen und Tümpeln, überzogen mit Heidekraut und mythisch anmutenden Riesengewächsen. Rapanea rhododendroides, erklärt Richard und zeigt nach links. Blick nach rechts: Erica trimera. Immer wieder bleiben die Gummistiefel im Matsch stecken. Schwomp, schwomp. Das Geräusch begleitet einen wie das Plätschern und Glucksen des Wassers, das aus jeder Spalte zu dringen scheint.

Schwer vorstellbar, wie sich die ersten Entdecker durch diese Wildnis gemüht haben müssen. Das höchste nichtvulkanische Gebirge Afrikas entzog sich lange dem Blick der Europäer. Buchstäblich.

Stets umhüllten Wolken die Berge, wegen der vielen Feuchtigkeit. Der berühmte Afrikaforscher Henry Morgan Stanley glaubte 1876 zunächst, eine merkwürdige Wolke von silberner Farbe zu betrachten, als er die schneebedeckten Gipfel des Ruwenzori erblickte. Damals waren die Vergletscherungen freilich noch gewaltiger als heute.

Der Tourismus hatte es lange schwer, nicht nur wegen des fordernden Klimas und der Abgelegenheit der Region. Die Diktatoren Obote und Amin machten Reisen unmöglich. Während des Zweiten Kongokrieges schloss die Regierung Ugandas den Nationalpark. In dem Unesco-Weltnaturerbe operierten Rebellengruppen. 2001 wurde der Park wieder für Besucher geöffnet.

Auf dem Weg zum Bugata Camp lichtet sich die Vegetation mehr und mehr, je höher man aufsteigt. Die alpine Zone kommt näher. Abends fällt der Blick vom Lager auf 4062 Metern über das Namusangi-Tal mit seinen Gletscherseen.

Die Träger kochen Reis und Gemüse. Ohne sie wäre ein Trekking nicht möglich. Die Verpflegung der Mannschaft für sieben Tage muss in die Berge hineingetragen werden, Lasttiere gibt es nicht. Von der Agentur erhalten die Träger pro Tag 4 bis 5 US-Dollar. Die Bergführer bekommen jeweils 9 bis 12 Dollar pro Tag. Erreicht der Gast den Margherita-Gipfel, gibt es einen Bonus.

Schlüpfrig ist der Steig hinauf zum Bamwanjara-Pass (4450 Meter) am Tag darauf. Der Regen hat den Weg in einen Bach verwandelt. Steiler noch ist aber der Abstieg durch einen nebelverhangenen Senezienwald. Immer wieder sinkt der Fuß bis zum Knöchel in den Schlamm ein, das kostet Kraft.

Schneebedeckte Felstürme

Beim Abstieg vom Pass zeigen sich für ein paar Minuten die höchsten Gipfel des Ruwenzori: zackige, schneebedeckte Felstürme. Wenig später fällt der Blick auf einsame Bergseen inmitten grün bewachsener Hänge und dahinter auf ein dichtes Wolkenmeer. Die Hänge westlich des Sees gehören zur nördlichen Kivu-Provinz im Kongo. Das deutsche Auswärtige Amt warnt vor Reisen in jene Region, verschiedene Milizen sind dort aktiv. Doch die Landesgrenze, die den vermeintlich bereisbaren Teil Ostafrikas vom sogenannten Konfliktgebiet trennt, ist in der unzugänglichen Wildnis des Ruwenzori-Gebirges nicht mehr als eine abstrakte Linie auf der Karte.

Statt in Richtung Kongo biegt der Pfad zum Stanley-Massiv nun nach Nordosten ab. Eine weitere Übernachtung im Hunwick‘s Camp auf 3974 Metern wird fällig, bevor am nächsten Tag die letzte Tages­etappe vor der Gipfelnacht ansteht. Unverändert sumpfig und feucht führt der Weg vorbei an den Kitandara-Seen hinauf zum höchsten Lager der Tour. Es liegt unweit der Elena-Hütte. Um drei Uhr nachts betritt Richard das mannshohe Zelt mit den Stockbetten. Zeit zum Aufbruch. Schneeflocken flirren im Lichtkegel der Stirnlampe. Das Gestein ist so glatt, als hätten die Berggötter es mit Seife eingeschmiert. Nach einer Stunde folgt der erste Gletscher. Danach seilt Samuel – immer noch bei Dunkelheit – über eine steile, steinschlaggefährdete Felsrinne bis zum Fuß des Margherita-Gletschers ab. Ohne Steigeisen geht hier nichts.

Die Nacht verschwindet langsam, die Wolken bleiben. Samuel geht auf dem Gletscher voraus, Richard läuft am Schluss. Die letzten Höhenmeter zum Gipfel des Margherita-Peak auf 5109 Metern führen in leichter Kletterei über verschneite Felsen. Oben, genau auf der Grenze, weist ein vereistes Schild den höchsten Punkt Ugandas aus – und hier, wirklich nur hier auf der Spitze des Berges, ist die Sicht auf einmal frei.

Der verschneite Gipfel des benachbarten Alexander Peak scheint aus Watte herauszuragen, in der Ferne zeigt sich ein Bergkamm. Schmales Blau markiert den Horizont im Osten. Der Kongo im Westen liegt unter einer dichten Wolkendecke, als wollte der Himmel diesen unruhigen Landstrich verbergen. Was fühlt man hier oben, so entrückt von der Welt? Erschöpfung, Erleichterung, Erhabenheit. Und Hochachtung vor dem Weg zurück in die Zivilisation. (APA/dpa)