Von Irene Rapp

Gries im Sellrain – Zugegeben: Wenn der Wecker in der Früh um halb fünf Uhr abgeht, dann fragt man sich kurz, ob man sich das wirklich antun soll. Wenn man dann Stunden später am Gipfel steht, gefühlte Hunderte Bergspitzen sieht und der Himmel wolkenlos blau ist, dann liegt einem aber die Welt zu Füßen und man ist glücklich.

So viel steht nämlich fest: Die rund 1600 Höhenmeter sowie sieben Entfernungskilometer auf die 3231 Meter hohe Lüsener Spitze (auch Lisenser Spitze geschrieben) im Sellraintal sind kräfteraubend. Und vor allem im ersten Teil ist man auch technisch gefordert. Hat man die schon von weiter Ferne sichtbare „Mauer“ unterhalb des Lüsener Fernerkogels (3298 m) aber überwunden, ist das Beschwerlichste geschafft.

Noch ein Wort zur Lawinensituation: Zu dieser Tour früh zu starten ist auch deswegen angesagt, weil vergangenen Samstag – als wir auf die Spitze stiegen – bei der Abfahrt im Minutentakt Lawinen abgingen. Eine davon direkt neben dem Alpengasthaus Lüsens.

So kommt man hin: Ins Sellraintal und dort weiter nach Gries, links abbiegen nach Lüsens und bis zum ausgeschilderten Parkplatz beim Alpengasthaus Lüsens. Die Mauern der beeindruckenden Einkehr könnten vermutlich viele Geschichten erzählen. Das mehrere Jahrhunderte alte Haus war früher die Sommerresidenz der Geistlichen des Stiftes Wilten und befindet sich noch heute in deren Besitz. Im gesamten, rund zehn Kilometer langen Lüsenstal besitzt das Stift übrigens 4500 Hektar Grund. Derzeitiger Pächter des Gasthauses ist Alfred Jost, er ist das vierte Jahr hier im Einsatz.

Zurück zur Tour: Bereits beim Start sticht einem die gewaltige Felsstufe unterhalb des Lüsener Fernerkogels ins Auge. Bis man an deren Fuß steht, muss man allerdings erst der Langlaufloipe entlang hinein ins Tal einige Meter machen. Am vergangenen Samstag fielen schon in der Früh die zahlreichen kleinen Lawinen auf, die links und rechts heruntergegangen sind. Auch bei der Abfahrt kurz nach Mittag lösten sich immer wieder von den Wänden des Fernerkogels Rutscher – also bitte früh starten.

Die Schneesituation am Wochenende ließ es zu, dass man besagte Mauer ohne Harscheisen schaffte – viele Tourengeher waren trotzdem damit unterwegs. Und auch wenn man es kaum glauben kann, dass die Felsstufe (ziemlich in der Mitte) zu bewältigen ist – sie ist es. Im unteren Teil ist das Gelände ein wenig schwieriger, im oberen geht es dann leichter.

Im oberen Drittel gibt es einmal eine ideale Möglichkeit zum Verschnaufen: Wenn man das erste Mal in die Sonne kommt, findet sich erstmals ein ebenes Fleckerl. Von hier aus sieht man eine steile Rinne, in der der Weg zum Fernerkogel abgekürzt werden kann.

Nur noch wenige Meter geht es dann das letzte Stück des rund 800 Meter hohen Felsriegels hinauf und dann öffnet sich auf einmal das Blickfeld und man sieht auf den riesigen Lüsener Ferner, der sich wie ein gefrorenes Meer ausbreitet. Hier ist das Gelände erstmals flach, eine Verschnaufpause tut gut – der schlimmste Teil ist geschafft.

Nun hält man sich rechts und geht unterhalb der Wände des Fernerkogels weiter Richtung Westen. Der Gipfel der Lüsener Spitze ist von hier gut zu sehen und nicht abschrecken lassen: Auch wenn sich deren Nordseite recht forsch präsentiert, kommt man mit den Skiern bis zum Gipfel. Wenn sich die Tourengeher, die auf den Fernerkogel wollen, rechts verabschieden, geht man weiter geradeaus. Unterhalb der Plattigen Wand geht es in einer großen Linkskurve im angenehmen Gehgelände dann auf den breiten Hang östlich der Spitze zu.

Ein letztes Mal wird es ein wenig steiler, dann hat man auch diese Passage überwunden und befindet sich in einer Art Hochtal. Von hier aus stehen die letzten 15 Minuten an: Zunächst geht es noch leicht ansteigend dahin, dann zieht sich rechts die Spur zum Gipfelkreuz der Lüsener Spitze auf 3231 Meter hinauf. Die Blicke von hier heroben sind einmalig: Man sieht u.a. auf Ruderhofspitze, Rinnenspitze und Schrankogel bis zu den Dolomiten und kann sich nicht sattsehen.

Zurück ging es ziemlich entlang der Aufstiegsspur, in der Felswand gibt es einige Varianten – aber wie gesagt, aufpassen auf Rutscher, die von der steilen Wand abgehen. Im Alpengasthof sind wir dann eingekehrt und erlebten auch die Lawine, die direkt hinter dem Haus bis zur Loipe abging. „Die ist in den 1970ern durch das Haus gegangen, damals hat man dann einen Damm gebaut, der die Lawine diesmal umgeleitet hat“, erzählt Alfred Jost. Der gebürtige Burgenländer war in ganz Europa unterwegs, jetzt „sind wir am schönsten A ... der Welt gelandet“, erzählt er. Die Einkehr hat vermutlich noch bis Ende April geöffnet (genaue Infos auf der Homepage).