Reise

Wandern zwischen Tempeln und Träumen in Myanmar

Eine Wanderung in Myanmar mit wunderbaren Eindrücken: Der Weg von Kalaw nach Nyaung Shwe führt durch unberührte Landschaft, an bewirtschafteten Feldern und buddhistischen Tempeln vorbei, in Dörfer, in denen sich abends die Kinder gemeinsam tummeln.