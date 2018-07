Was (noch) gegen den Zug spricht: Als Gründe gegen die Bahnnutzung geben die Befragten von „Easy Travel" u. a. den komplizierten Gepäcktransport mit Ski-Equipment im Winter an, im Sommer störte am meisten der im Vergleich zur Autofahrt höhere Anreise-Preis. Auch die „letzte Meile" vom Bahnhof zur Unterkunft und die nicht vorhandene Mobilität im Urlaubsort stören. Die Initiative „Tirol auf Schienen" der Tirol Werbung bemüht sich seit sechs Jahren, die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr zu forcieren.

Jüngere Gäste wollen Carsharing: Um mehr Touristen dazu zu motivieren, mit der Bahn nach Tirol zu reisen, braucht es Lösungen, die den Bedarf an Mobilität im Urlaubsort decken. Carsharing-Angebote im Urlaubsort, die bestenfalls schon mit bestehenden Autoteil-Mitgliedschaften genutzt werden können, stießen bei der Befragung vor allem bei jüngeren Gästen auf großes Interesse. Noch sei Carsharing im Tourismus allerdings in keinem tragfähigen Ausmaß vorhanden, so Markus Mailer.

Wie kommt der Koffer ins Hotel? Franz Sailer, Geschäftsführer der Ötztaler Verkehrsgesellschaft, weiß, dass Gäste im Urlaub durchaus bereit sind, auf ihr Auto zu verzichten: „Der Komfort muss stimmen und dazu gehört auch der Gepäcktransport. Die Aufgabe aller Mobilitätspartner im Tourismus lautet, die Anreise für alle Reisenden so bequem wie möglich zu konzipieren." Die Statistik gibt ihm Recht: Fast 45 Prozent der Befragten gaben an, wegen des komplizierten Gepäcktransports nicht mit der Bahn fahren zu wollen.

Einfaches Buchen der Anreise: Eine Reise im Internet zu buchen, ist inzwischen kein Thema mehr. Wa­rum nicht auch die Anreise per Flugzeug, Zug oder Öffis in den Urlaubsort über lediglich eine Plattform möglichst problemfrei organisieren? „Der Reisende soll Servicebausteine von der Planung bis zur Rückkehr nach Hause angeboten bekommen, die keine Lücke in der Mobilitätskette zulassen", betont Projektleiter Markus Mailer. An einem derartigen Projekt soll nun gearbeitet werden.