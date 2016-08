Von Matthias Christler

Innsbruck, Wien – Schadenfreude ist das Salz in der Urlaubssuppe. Auf dem Speiseplan stehen „Pork strips“, doch die Schweinefleischstreifen werden auf der deutschen Seite der Karte tatsächlich als „Schweinefleisch zieht sich aus“ angeboten. Als Dessert darf es „Mousse de Vanilla“ sein, aus dem spanischen wortwörtlich übersetzt mit „Schaumfestiger Vanille“. Und außerhalb des Restaurants bitte „nicht den Rasen treten“, weil dieser sich sonst verletzen könnte. Kostenlose Übersetzungsprogramme im Internet und als App machen es möglich, auf einen Klick einer fremden Sprache mächtig zu sein. Rein theoretisch.

Wie missverständlich das enden kann, dokumentiert der österreichische Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen, UNIVERSITAS Austria, mit dem „Übelsetzungspreis“ – heuer verliehen an den „Styrassic Park“, ein Dino-Freizeitpark in der Steiermark. Der Web-Auftritt versucht neben Deutsch in neun weiteren Sprachen, darunter Ukrainisch und Chinesisch, zu informieren. Dabei ist unter anderem folgendes Kauderwelsch bei der ungarischen Variante rückübersetzt zu lesen: „Obwohl Robinson ein Plumpsklo war – geht er hier die Treppe runter.“

Alexandra Jantscher-Karlhuber, die Präsidentin von UNIVERSITA Austria, hält es für wahrscheinlich, dass ein Programm die Inhalte des Internetauftritts übersetzt hat. „Gute Programme können durchaus dabei helfen, aber ihre Ergebnisse sollten nicht das Endprodukt sein, sondern zumindest von einem Menschen überarbeitet werden.“ Sie erklärt warum: Manche Programme würden die Syntax (Satzstellung) und die Idiomatik (für eine Sprache typische Redewendungen) nur begrenzt beherrschen. Wortwörtliche Übersetzungen und das Aneinanderreihen von Wörtern ohne die fremdsprachige Grammatik zu kennen, führt zu oft grotesken Formulierungen. Für die Feinarbeit braucht es den Menschen.

Obwohl manche Fehler auf Speisekarten im Ausland geradezu charmant witzig wirken, lösen Übersetzungspannen in der Tourismusbranche auch ungewollte Reaktionen aus. Bucht man ein Zimmer in einem Hotel, dessen Internetpräsenz vor fehlerhaften Sätzen strotzt? Eher nicht, glaubt die Expertin: „Die potenziellen Kunden finden das vielleicht witzig, doch einen positiven Eindruck macht es nicht. In die Gestaltung der Homepage wird viel Geld gesteckt, aber die Übersetzung wird leider oft stiefmütterlich behandelt“, sagt Jantscher-Karlhuber. Weniger wäre für sie mehr. „Als Betrieb sollte ich mir schon überlegen, ob ich 30 Sprachen brauche oder nur mein Zielpublikum, dafür aber fehlerfrei, ansprechen will.“

Die österreichischen Dolmetscher und Übersetzer wollen den „Übelsetzungspreis“ als Ansporn sehen, außerdem würden sie gern einen positiven Preis – den „Überdrübersetzungspreis“ – vergeben. Vorschläge werden gerne angenommen und geprüft. Bisher sei es bei Betrieben, die in Frage gekommen sind, so gewesen, sagt Jantscher-Karlhuber, dass zwei, drei Sprachen gut übersetzt gewesen wären, bei mindestens einer Sprache sich aber zum Teil gravierende Fehler eingeschlichen hätten.

Das ist allerdings kein Phänomen, das nur auf die Privatwirtschaft beschränkt sein muss – es kommt in den besten, besser ausgedrückt höchsten, Kreisen vor. Die EU korrigierte vor wenigen Monaten ein Amtsblatt über die Mindestanforderung für den Schutz von Schweinen. Aus dem falsch übersetzten „angemessenen“ Liegebereich wurde jetzt ein „angenehmer“.

Blindes Vertrauen in ein Wörterbuch bzw. ein Programm wird eben mit zusätzlicher Arbeit oder Schadenfreude bestraft. Frag nach bei Hubert Gorbach, der 2007 ebenfalls mit dem „Übelsetzungspreis“ belohnt wurde – für jetzt schon legendäre Sätze wie diesen: „The world in Vorarlberg is too small.“