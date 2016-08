Mountain View /Kyoto – Die populäre Spiele-App „Pokemon Go“ ist am Dienstag aktualisiert worden, um die übermäßigen Zugriffsrechte auf Google-Profile einzuschränken. Am Vortag war herausgekommen, dass das Spiel bei der Anmeldung mit Google den Zugriff auf alle Inhalte der Konten anfragte.

Die App-Entwickler erklärten, das gehe auf einen Fehler zurück und es seien nie andere Informationen als Nutzername und E-Mail-Adresse abgerufen worden. Der Datenschutz-Schnitzer hatte dennoch massive Kritik ausgelöst.

In der App kann man an verschiedenen Orten auftauchende „Pokemon“-Figuren sammeln, sie werden auf dem Smartphone-Bildschirm in die reale Umgebung eingeblendet. Die App ist bisher nur in den USA, Australien und Neuseeland verfügbar und löste dort einen Nutzer-Ansturm aus. Der Start in Europa wird für die nächsten Tage erwartet. Die internationale Markteinführung war vergangene Woche aufgeschoben worden, um die Server nicht zu überlasten. (APA/dpa)