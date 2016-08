Wien - Die Facebook-Seite von Felix Baumgartner ist von dem Social Media-Dienst am Mittwoch vorübergehend gesperrt worden. Erst am Donnerstagnachmittag war die Seite wieder online. „MISSION ACCOMPLISHED!“, triumphierte der Stratosphärenspringer am Donnerstag in einem Posting auf der Seite. Der Grund für die Sperre war offenbar, dass Facebook Baumgartner nicht geglaubt hat, dass er er selbst ist.

Die Seite, die rund 1,5 Millionen Fans hat, war seit Mittwoch in der Früh nicht mehr erreichbar. „Das ist eine Schande für die Meinungsfreiheit und darf auf keinen Fall hingenommen werden!“, empörte sich der Extremsportler auf seiner Homepage. Baumgartner hat seinen Angaben zufolge dem Kundendienst von Facebook sogar einen Scan seines Reisepasses geschickt, um zu belegen, dass er tatsächlich er selbst ist. „Jedoch ohne Erfolg“, räumte der Extremsportler ein. Letztlich vermutete Baumgartner mehr als einen bloßen Fehler im System: „Es sieht so aus als ob wir den politischen Eliten da draussen zu unbequem geworden sind“.

Am Mittwochabend richtete Baumgartner erneut eine Facebook-Seite ein. Diese wurde nach Angaben des Extremsportlers abermals gesperrt. Am Donnerstag am frühen Nachmittag war die ursprüngliche Seite nun wieder erreichbar. (TT.com, APA)