Anschlag in Nizza

#Nice: Künstler bringen Gedanken zu Nizza zu Papier

Wie bereits nach den verheerenden Anschlägen in Paris uns Brüssel haben Karikaturisten ihre Gedanken zu dem Anschlag in Nizza mit mehr als 80 Toten zu Papier gebracht. Auf Twitter und Instagram posteten unter dem Hashtag #Nice zahlreiche Künstler emotionale Solidaritätsbekundungen und Gedenken an die Opfer. Eine Auswahl: