Die Smartphone-App „Pokemon Go“ von Nintendo und Niantic Labs ist seit Samstag nun auch in Österreich offiziell für Android-Geräte und Apples iOS-Plattform verfügbar. Passend dazu gab es am Nachmittag auch einen sogenannten PokeWalk am Wiener Stephansplatz, bei dem laut Initiatorin Kiki Heindl rund 1.500 Menschen mitgemacht haben.

Entwickler Niantic hatte die internationale Markteinführung wegen des Hypes um das Spiel zunächst gebremst, um eine Überlastung der Server zu vermeiden. Daher mussten Spieler in Österreich andere Quelle nutzen, um mit der App spielerisch in den Genuss der „erweiterten Realität“ zu kommen. (APA)