Auf welchem Level stehst du? Hast du Pikachu gefunden? Und wie lange hält dein Akku noch? Im Foyer der Tiroler Tageszeitung in der Brunecker Straße 3 in Innsbruck trafen sich am Donnerstagmittag über 100 Pokémon-Jäger und -Sammler und beantworteten jene Fragen, die so viele Menschen seit Tagen beschäftigen. Das Smartphone-Spiel „Pokémon Go“, das weltweit für Furore sorgt, hat auch viele Tiroler in seinen Bann gezogen. Die Lockmodul-Party bei der TT war eines der ersten größeren Tirol-Events. Zwischen 12 und 14 Uhr wurden „Lockmodule“ aktiviert, um besonders viele und seltene Pokémon anzulocken. Die durstigen Jäger konnten sich mit TT-Drinks erfrischen. Weil die Jagd auf die virtuellen Monster schnell den Akkuverbrauch in die Höhe treibt, wurde eine Ladestation aufgebaut. Und das kostenlose WLAN half dabei, den eigenen Datenverbrauch in Grenzen zu halten.

Wer die Lockmodul-Party verpasst hat, kann beim Pokéstop bei der TT vorbeischauen und seine Ausrüstung aufbessern. (chris)