San Francisco - Der US-Onlineriese Amazon treibt seine Pläne für die Zustellung von Waren per Drohne voran. Die britische Luftverkehrsaufsicht UK Civil Aviation Authority (CAA) habe Amazon eine entsprechende Genehmigung erteilt, berichtete der größte Onlinehändler der Welt an. Amazon strebt an, bereits im kommenden Jahr Lieferdrohnen einzusetzen.

Ein Testprojekt in Kooperation mit der britischen Regierung solle Erkenntnisse darüber bringen, wie die kleinen Flieger sicher und zuverlässig eingesetzt werden können, erklärte der Konzern am Montag.

„Großbritannien ist führend darin, Drohnen-Innovationen zu ermöglichen“, erklärte Amazon-Manager Paul Misener. Das Unternehmen komme so dem Ziel näher, „Pakete binnen 30 Minuten sicher zum Kunden zu bringen.“

Die britischen Behörden erlauben dem Konzern den Angaben zufolge drei verschiedene Testszenarien: Drohnen auf dem Land und in Vororten außerhalb der Sichtweite des Steuermanns fliegen zu lassen, eine Person mehrere weitgehend automatisierte Drohnen fliegen zu lassen und Technologien einzusetzen, mit denen die Geräte selbstständig Hindernisse erkennen und diesen ausweichen können.

Für die britische Luftfahrtbehörde CAA erklärte Tim Johnson, das Projekt werde dabei helfen, „Informationen für unsere zukünftige Politik“ in Bezug auf Drohnen zu sammeln.

Amazon arbeitet seit Ende 2013 an seinen Plänen, rund zwei Kilogramm schwere Waren binnen einer halben Stunde mit Hilfe von Drohnen zu liefern. Inzwischen wurde bereits die zweite Generation der Fluggeräte demonstriert. Amazon kritisiert, dass strenge Regulierungs-Vorgaben Tests und Entwicklung in den USA bremsten. Den Ansatz europäischer Regulierer lobte Amazon im vergangenen Jahr hingegen als „pragmatisch“.

Neben Amazon setzen auch viele andere Unternehmen wie etwa der US-Supermarktriese Wal-Mart und die Google-Mutter Alphabet große Hoffnungen in die Mini-Fluggeräte. In Deutschland testete die Deutsche Post bereits die Paketzustellung per Drohne: Erst am Montag hatte die Deutsche Post einen Erfolg bei ihrem Paketdienst DHL verkündet. Von Jänner bis März hätten Absender und Adressaten mit der Packstation SkyPort im oberbayerischen Reit im Winkl 130 Mal Pakete per Drohne versendet und empfangen. (APA/AFP/dpa)