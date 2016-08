Von Nina Werlberger

Innsbruck – Das Innsbrucker Unternehmen GeoVille vermisst für die EU die Umwelt Europas. Die Tiroler sind auf die Erdbeobachtung via Satelliten spezialisiert und entwickeln aktuell ein Informationssystem für 39 Länder in und um Europa. Vor wenigen Tagen bekam das Unternehmen den Zuschlag für das 3,5 Mio. Euro schwere Projekt von der Europäischen Umweltagentur, einer Einrichtung der EU.

„Es wird erstmals eine Umweltinventur gemacht“, erklärt GeoVille-Chef Christian Hoffmann im TT-Gespräch das Ziel des Projekts. Geplant sei, den Zustand der Umwelt, der Wälder, Gewässer, der landwirtschaftlichen Flächen und des Graslands in allen Ländern extrem genau darzustellen und vergleichbar zu machen. Diese Daten sollen Politikern in Brüssel und in den europäischen Hauptstädten bei künftigen Umweltentscheidungen helfen. Denn während Länder wie Österreich bereits verlässliche Daten über den Zustand der Umwelt liefern würden, mangele es etwa in Südeuropa genau daran.

Helfen sollen die Umweltdaten beispielsweise dabei, die fortschreitende Versiegelung der Böden zu bekämpfen. Denn durch die immer stärkere Verbauung nehmen Überflutungen zu. „In Österreich wird jeden Tag eine Fläche von der Größe der Innsbrucker Innenstadt zugebaut. Das hat ökologische Auswirkungen. Diese Flächen sind unwiederbringlich verloren“, erklärt Hoffmann.

Bei der Bewältigung der riesigen Datenmengen, die bei der Erstellung der europäischen Umweltkarte anfallen, will GeoVille mit den Innsbrucker Kommunalbetrieben zusammenarbeiten, die einen entsprechenden Datendienst anbieten. Dazu laufen die Verhandlungen noch.

GeoVille beschäftigt in Innsbruck aktuell rund 45 Mitarbeiter und machte im Vorjahr einen Umsatz von rund 4 Mio. Euro. Heuer soll es etwas mehr sein, der Großauftrag wird erst nächstes Jahr schlagend. Hoffmann will für das Großprojekt auch einige neue Mitarbeiter einstellen. Zu den wichtigsten Kunden der Innsbrucker zählen unter anderem die Weltbank, andere Entwicklungsbanken sowie die Europäische Kommission und die Europäische Weltraum­agentur ESA.

Weitere Projekte führen das GeoVille-Team derzeit u. a. auf die kleine afrikanische Insel São Tomé, wo es mit seinen Daten dabei hilft, die Erosion der Küsten einzubremsen. In Indonesien, wo Palmölplantagen ein gewaltiges Problem darstellen, kartografieren die Tiroler die Wälder. Außerdem läuft ein Forstprojekt in Liberia. Und für die Weltnaturschutzunion IUCN werden die Wälder in Russland, Georgien, Moldawien und Aserbaidschan analysiert.