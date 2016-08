Von Adriana Wacker

Innsbruck – Taubsi, Rattfratz, Lahmus und Glumanda – diese Begriffe sind keine bizarre Geheimsprache, sondern Monsternamen des weitverbreiteten Smartphone-Spiels „Pokémon Go“. Dessen Ziel ist es, auf den täglichen Wegen virtuelle Monster einzusammeln und mit ihnen im Kampf die Pokémon-Welt zu erobern.

Vor knapp zwei Wochen wurde die Spieleneuheit am österreichischen Markt veröffentlicht. Dieser Trend macht auch nicht vor Tirols Landeshauptstadt Halt. Spielerhorden mit Blick auf das Display stürmen Innsbrucks Touristenattraktionen und machen Jagd auf die kleinen Monster. Sie verstecken sich überall. Je nach Eigenschaft sind sie bei Wasserstellen, in Blumenbeeten oder auf Steinmauern zu entdecken.

Taktlos wird die Angelegenheit, wenn Kirchen selbst zum Ort des Geschehens werden. Einige der Hauptplätze in Innsbruck sind die Dreiheiligen- und die Jesuitenkirche oder der Dom zu St. Jakob. Sogar bei Denkmälern und bekannten Gräbern sind Monster zu finden. Heilige Stätten werden so zu virtuellen Kampfzonen.

Walter Hölbling von der Diözese Innsbruck hat von Vorkommnissen in anderen Bundesländern gehört. In Tirol seien aber noch keine Meldungen an ihn herangetragen worden. „Kein Priester hat bisher eine Beschwerde über Spieler in Kirchen eingelegt, aber wir werden unsere Augen offen halten.“

Für Pokémon-fremde Generationen ist der Hype unerklärbar. „So was wie dieses skurrile Spiel gehört sich einfach nicht in Gottesstätten“, erklärt eine 92-jährige Dame vor dem Dom. Auch ein aus dem Domgebäude kommender Herr erklärt, er sei gegen diese neumodischen Spiele, die Kirchen zu Schlachtfeldern umfunktionieren.

Doch nicht nur im Innsbrucker Stadtgebiet sind die virtuellen Kampfarenen im Gespräch. In Sistrans und Aldrans wurden ebenfalls Gefechtszonen im Bereich der Kirchen gesichtet.

Christopher Steger vom TVB Innsbruck und seinen Feriendörfern sieht den Hype als Chance. Mit einem Blog wird versucht den Trend aufzugreifen. Europas höchste Pokémon-Arena befinde sich derzeit auf der Nordkette. „Wir müssen uns anpassen, damit es den Gästen gutgeht. Die Entwicklungen betrachten wir natürlich kritisch.“