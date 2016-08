Aus Köln: Lukas Schwitzer

Köln — Etwa 800 Aussteller aus knapp 50 Ländern und bis zu 500.000 erwartete Besucher: Die Videospielmesse Gamescom in Köln jagt auch heuer wieder Rekorde. Die weltgrößte Messe der Branche bietet nicht nur vielen Fans die erste Möglichkeit, noch nicht erschienene Spiele auszuprobieren. Sie lässt auch erahnen, wo große wie kleine Entwickler und Herausgeber ihre Prioritäten für die Zukunft sehen. Die Trends der Messe:

1. Virtual Reality. Schon im vergangenen Jahr drehte sich in Köln vieles um die virtuelle Realität und die Brillen, die das Eintauchen in digitale Welten ermöglichen. 2016 aber ist VR allgegenwärtig. Kaum ein großer Publisher will es sich leisten, ohne VR-Produkt dazustehen. Das größte Augenmerk legen aber die Playstation-Hersteller Sony und Samsung darauf. Sonys Playstation VR ist bereits seit längerer Zeit in Entwicklung, in Köln durfte die bislang ausgereifteste Generation getestet werden. Besonders beeindruckte dabei das Horror-Spiel „Until Dawn: Rush of Blood". Besonders im direkten Vergleich schien unverständlich, dass Sonys größter Konkurrent Microsoft für seine Xbox One zumindest offiziell noch keine Pläne für ein VR-Angebot hat.

Samsung, besser für seine Smartphones bekannt, ging bei der Präsentation seiner Gear VR einen anderen Weg: Bewegliche Sitze kombiniert mit der Brille aus Südkorea suggerierten den Nutzern eine Achterbahnfahrt — Looping und Schreie inklusive.

Auch auf der Gamescom wurde allerdings klar, dass derzeit noch die sogenannte „Killer-App" für das System fehlt. Es gibt kein Programm oder Spiel, das VR so salonfähig macht, wie es etwa „Pokémon Go" mit dem kleinen Bruder Augmented Reality — also dem Einfügen digitaler Elemente in die reale Welt — gemacht hat.

2. Wenig Angebot für Kinder. Spiele, die auch für Kinder geeignet sind, werden auch auf der Gamescom jährlich weniger. Große Publisher wie Electronic Arts, Ubisoft oder Activision Blizzard haben praktisch keine Titel ohne Altersbeschränkung im Programm, selbst die notorisch kindlichen Nintendo-Abenteuer sind heuer Mangelware. Fast nur kleinere Studios widmen sich den jüngsten Spielern. Die Begründung dafür liegt in den finanziellen Erwartungen. Mit erwachsenen Kunden, die selbst über ein Einkommen verfügen, lässt sich mehr Gewinn machen als mit Kindern, für die ihre Eltern ein Spiel kaufen müssten.

3. Viele Fortsetzungen. Anstatt für ihre millionenschweren Produktionen Experimente mit neuen Ideen und Geschichten zu wagen, gehen viele große Studios lieber den gesicherten Weg, etablierte Spielereihen weiterzuspinnen. Besonders auf Nummer sicher geht heuer Publisher 2K, der mit „WWE" und „NBA 2K17", „Civilization 6" und „Mafia 3" gleich vier Fortsetzungen im Angebot hat. Auch Ubisoft legt viel Hoffnung in die zweiten Teile des Hacker-Abenteuers „Watch Dogs" und des nicht jugendfreien Spiels zur Serie „South Park".

Risikofreudig zeigen sich hingegen Sony und Microsoft. Für Sonys Playstation etwa standen die eindrucksvollen Endzeitdramen „Days Gone" und „Horizon: Zero Dawn" sowie das seit Jahren erwartete „The Last Guardian" im Mittelpunkt. Microsoft präsentierte für die Xbox One und Windows Fantasy-Titel wie „ReCore" oder „Scalebound" und das Online-Piratenabenteuer „Sea of Thieves".