Köln – Das Nischendasein, das ihnen oft nachgesagt wird, leben Videospiele schon lange nicht mehr. Sie haben sich stetig zu einem immer wichtiger werdenden Wirtschaftszweig entwickelt. Alleine im letzten Jahr betrug der Umsatz der Branche in Österreich laut dem Österreichischen Verband für Unterhaltungssoftware fast 190 Millionen Euro, 2014 sogar fast 200 Millionen. Zum Vergleich: Die österreichischen Kinos konnten 2015 gerade einmal einen Gesamtumsatz von 136 Millionen vorweisen. In Deutschland wurden mit Spielen, Konsolen und ihrem Zubehör 2015 mehr als 2,8 Milliarden Euro umgesetzt. Wenig verwunderlich also, dass große Spielestudios immer mehr Geld in ihre großen Produktionen stecken. Dem als „teuerstes Spiel aller Zeiten“ bekannten Titel „Destiny“ etwa wird ein Gesamtbudget von 500 Millionen US-Dollar inklusive der Kosten für die Vermarktung nachgesagt – mehr als für den Hollywood-Blockbuster „Star Wars – Das Erwachen der Macht“ zur Verfügung stand.

Der deutlich besser erforschte deutsche Markt liefert auch Anhaltspunkte für die immer größere Verbreitung von Spielen in der Gesellschaft. 38 Prozent der Internetnutzer zwischen 16 und 24 Jahren haben bei unseren Nachbarn etwa laut dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) bereits einmal einen eSports-Event – ein Turnier oder Match in einem Videospiel nach sportlichem Vorbild – angesehen. Auch bei den 25- bis 34-Jährigen hat immerhin fast jeder Dritte (30 Prozent) bereits ein solches kompetitives Spiel gesehen. Live-Übertragungen von Spielen auf Web-Plattformen wie Twitch ziehen durch ihren direkten Zugang zum Konsumenten stetig neue Sponsoren aus allen Branchen an, auch der YouTube-Kanal mit den weltweit meisten Abonnenten (PewDiePie) widmet sich Videospielen.

Der sprunghafte Anstieg der Verbreitung des Phänomens Gaming hängt untrennbar mit der Beschleunigung des Internets und dem dadurch ermöglichten Abbau vieler Barrieren und Kosten über das letzte Jahrzehnt zusammen. Immer schneller werdende Internetzugänge machten Anbieter und Käufer zunehmend unabhängig von klassischen Händlern. Über Internetshops wie Steam, GOG oder den Playstation-Store können sogar Ein-Mann-Teams ihre Spiele ohne große Schwierigkeiten an ihre Kunden bringen. Die Produkte werden dann direkt auf die Konsole oder den Computer geladen. Was vor wenigen Jahren aufgrund des hohen Datenvolumens noch Tage gedauert hätte, bewältigen die meisten heute verfügbaren Internetzugänge in Stunden oder gar Minuten. Ein nächster Schritt ist bereits in Planung: Spiele-Streaming soll es ermöglichen, die neuesten Titel ganz ohne vorherigen Download zu spielen. Sämtliches Zocken würde dann ausschließlich über das Internet laufen – ein potenzieller Albtraum für die Hersteller von Festplatten. (luk)