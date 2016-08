Hamburg, Mountain View – Google hat die neue Version seines mobilen Betriebssystems Android veröffentlicht. Die Version mit dem Namen „Nougat“ ist zunächst für Nexus-Geräte und das Tablet Pixel C verfügbar, wie Google am Dienstag mitteilte. Sie ermögliche Nutzern nun unter anderem, „problemlos mehrere Dinge parallel“ zu erledigen. So könnten zwei Apps gleichzeitig benutzt werden. Sie werden demnach über einen geteilten Bildschirm angezeigt.

Mit „Nougat“ können Besitzer von Smartphones mit dem Google-Betriebssystem zudem direkt auf eine Nachricht antworten und müssen dazu nicht erst die App öffnen. Außerdem sei die Akkulaufzeit verbessert worden, Software-Updates würden schneller installiert, teilte Google weiter mit.

Google greift für seine neuen Android-Versionen stets ins Süßigkeitenregal. Nachdem die erste Version im Jahr 2009 „Cupcake“ getauft wurde, folgten „Donut“, „Eclair“, „Froyo“ und „Gingerbread“. Die darauffolgenden Versionen hießen „Honeycomb“, „Ice Cream Sandwich“, „Jelly Bean“, „Kitkat“, „Lollipop“ und „Marshmallow“. (APA/AFP)