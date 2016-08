Jetzt sind zwölf Stunden Pause angesagt, meldet die Fitness-App nach einer Radfahrt. Höhenmeter, Tourenverlauf, Puls, Zeit, Kalorienverbrauch und vieles mehr wird ebenfalls zum Katalogisieren abgeliefert. Fitness- und Gesundheits-Apps boomen. Laut Computermagazin Chip liegen beim kostenlosen Angebot neben Fitness-Apps zu Lauf und Radsport vor allem Schrittzähler, Periodenkalender, Nichtraucher-Hilfen, Kalorienzähler und Flüssigkeitswecker derzeit in der Gunst der Nutzer. Es gibt auch ernüchternde Befunde. Die Stiftung Warentest hat zuletzt vor drei Jahren Gesundheits-Apps getestet und keine einzige für „Sehr gut" befunden.

Die kürzlich veröffentlichte Studie „Chancen und Risiken von Gesundheits-Apps", die vom deutschen Gesundheitsministerium unterstützt wurde, spricht von einem begrenzten Nutzen und häufig unzuverlässigen Anwendungsmöglichkeiten von Gesundheits-Apps. Tatsächlich ist deren Wirksamkeit noch kaum untersucht. Dafür mehren sich die Stimmen, die gesetzliche und freiwillige Richtlinien einfordern (siehe auch Kasten). Es handelt sich ja oft um Schatzkisten von Daten.

Fitness-Begleiter mit Tücken

An vorderster Front stehen die Fitness-Apps. „Das Angebot hat extrem zugenommen. Hier hat jeder Athlet seine Lieblings-App. Und jeder Anbieter kocht sein eigenes Süppchen", sagt etwa der Telfer Sportmediziner Thomas Scheiring. Die Apps liefern mittlerweile einen sehr guten Überblick über sportliche Leistung und körperliche Fitness. So kann etwa das Steigerungspotenzial für das nächste Jahr mit den Aufzeichnungen gut erarbeitet werden. Die Fitness-Apps fließen auf Wunsch in die sportmedizinische Betreuung ein. Scheiring weiß immer, wo die Sportler im Trainingsplan und gesundheitlich stehen. Für wen Fitness-Apps Sinn machen? „Jemand, der seit Jahren dreimal pro Wochen laufen geht und damit zufrieden ist, wird keine Fitness-App brauchen. Interessant ist sie für Menschen, die in einen Sport einsteigen, und Sportler, die ihre Leistung steigern wollen. 70 Prozent der App-Nutzer sind Männer." Bei allen Vorteilen sieht Scheiring einige Nachteile. So kann der ständige Vergleich mit vorangegangenen Leistungen auch Stress erzeugen. Es besteht die Gefahr, dass die exzessive Nutzung von 24-Stunden-Trackern in eine Zwangsneurose mündet. Da heute nicht nur der Puls und die Kilometer gemessen werden, sondern auch Bodenkontaktzeit und Schrittlänge, brauchen App-Nutzer viel Zeit für die Ausarbeitung und Hintergrundwissen. Und natürlich werden die Daten von den Anbietern analysiert. „Wir sind dem gläsernen Menschen wieder einen Schritt näher", befindet Scheiring.

App-Potenzial in der Medizin

Auch in der Medizin werden zunehmend Apps verwendet. Sie erinnern an Arzttermine, informieren über Pollenflug, schulen Diabetiker ein, helfen beim Impfmanagement. Auch die Krebshilfe bietet erste Apps an. Hier kommt auf Patienten und Ärzte viel Neues zu. Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger sieht in Gesundheits-Apps einiges an Potenzial. So sei es nützlich, wenn eine App an das einzunehmende Medikament erinnere, oder ein Schrittzähler gesundes Verhalten unterstütze. Heikel werden Gesundheits-Apps, wenn es um medizinische Inhalte, Behandlungsempfehlungen und Diagnosen geht. „Im Rahmen einer Behandlung ist es dringend zu empfehlen, mit dem Arzt zu sprechen. Sich nur auf Apps zu verlassen, ist für den Patienten zu gefährlich." Bezüglich Datensicherheit hält der Arzt eine Checkliste für nötig.

Wie Wechselberger sieht auch Martin Verdino von der im Gesundheitswesen tätigen Kommunikationsagentur asoluto den Datenschutz als ein entscheidendes Thema für den Patienten. Wobei er die Sensibilität dafür weniger auf Patientenseite als auf Seite der Wissenschaft und Ärzte erlebt. „Bei Apps überlegen sich die Menschen noch weniger, was mit ihren Daten geschieht." So ist es wichtig, vor dem Erwerb von Apps nachzusehen, wer dahintersteckt und welche Angaben der Anbieter zur Verwendung und Sicherheit von Daten macht. Der Spezialist für digitale Lösungen beobachtet, dass „der Patient immer mehr involviert wird. Er liefert selbst Daten und hat Zugriff darauf. Er wird mündiger. Und das betrifft nicht nur Gesundheits-Apps, sondern auch Webservices." Der Patient kann durch solche Angebote mehr Gefühl für seine Erkrankung entwickeln, die Ärzteschaft dafür auf strukturierte und standardisierte Aufzeichnungen des Patienten zurückgreifen.

Während man im Fitnessbereich schon mittendrin steckt, steht man bei medizinischen Apps am Anfang. Die Fülle von lebensnahen Daten sind für die Wissenschaft wertvoll. „Für die zuverlässige Vernetzung der Daten ist aber noch viel zu tun", erklärt Verdingo. Man verspricht sich viel. Nicht umsonst steigen die großen Spieler Google und Apple in das Gesundheitswesen ein. (Sabine Strobl)