Das Samsung Galaxy Note 7 ist ein sogenanntes Phablet, also eine Mischung aus Smart-Phone und Tablet-Computer - und vorwiegend für professionelle Anwender ausgelegt. Es lässt sich über Berührungen steuern, aber auch mit einem speziellen Stift. Das Note 7 gehört zu den prestigeträchtigen Modellen des Konzerns, darf aber nicht mit dem Smartphone Galaxy S7 verwechselt werden, dem Top-Telefon im Samsung-Regal. Das Gerät sollte in Deutschland am Freitag (2. September) - pünktlich zur Messe IFA in Berlin - in den Handel kommen - daraus wird wegen des weltweiten Verkaufsstopps für das Modell nun erstmal nichts. Kosten sollte das Gerät hierzulande rund 850 Euro. Im Inneren stecken acht Prozessorkerne, 64 Gigabyte (GB) Speicher - per SD-Karte um bis zu 256 GB erweiterbar - sowie 4 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem ist Android Marshmallow (6.0.1) installiert.