Von Liane Pircher

Wattens – Quer durch alle Kulturen und Epochen mach(t)en sich Eltern Sorgen, um die Entwicklung der Kinder. Neues wurde von den Altvorderen schon immer gerne mit Argwohn beäugt. So war man auch dem Lesen oder Filmen gegenüber kritisch eingestellt. Heute sind es die neuen Medien, die in Familien für Konfliktstoff sorgen. Ab wann ein Smartpone? Wie bekomme ich meine am Tablet klebenden Kinder dazu, auszuschalten, ohne dass es jedes Mal eine Debatte gibt? Macht ein Zuviel aggressiv und einsam? – Fakt ist, dass digitale Kinder heute auf die Weltvorstellungen von analog aufgewachsenen Eltern prallen. Und dass es eine große Verunsicherung durch ständig neue Bücher und Publikationen in alle Richtungen dazu gibt. Während die einen vor Verblödung und „digitaler Demenz“ warnen, sind es Wissenschafter wie der Medienpsychologe Markus Appel, die dazu anregen bei den Ängsten einen Gang runterzuschalten. Ja, unter gewissen Voraussetzungen könnten digitale Medien suchtfördernd sein. Bei etwa zwei bis vier Prozent der Jugendlichen sei zwanghaftes Nutzen ein Thema. Dennoch: „Zu ganz vielen Mythen über die Schädlichkeit finden sich überhaupt keine wissenschaftlich fundierten Ergebnisse. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Malerei. Die wissenschaftliche Realität liegt im Graubereich“, sagt Appel.

Wer das Internet verteufle, sei im Sinne einer guten Begleitung kein hilfreicher Partner für seine digital interessierten Kinder, so Appel, der dazu rät, sich für diese Welt zu interessieren und auf Eigenverantwortlichkeit statt Verbote zu setzen: „Das kann natürlich anstrengend sein, aber diese Verantwortung gehört dazu.“ Dass neue Medien weder gut noch böse sind, sagt auch Martina Leibovici-Mühlberger. Für die Psychotherapeutin steht fest: „Kinder lieben bewegte Bilder und ja, es sind machtvolle, anziehende Tools.“ Als Eltern müsse man genau hinschauen, kein Laisser-faire walten lassen, aber man gebe auch keinem Zweijährigen ein Steakmesser in die Hand. Einig waren sich alle darin, dass unter Dreijährige keinen Kontakt zu Bewegtbildern – egal, ob TV oder Smartphone – haben sollten: „Babyfernsehen ist Körperverletzung“, meint Stefan Piëch (Family Entertainment). Bei Älteren plädierte der Fernsehexperte Claude Schmit dafür, „Digital-Zeiten auszuhandeln“. Er habe seinen Kindern Jetons, die sie einlösen konnten, vergeben. Gastredner und Autor André Stern („Alphabet“), jener Franzose, der nie eine Schule besuchte, meinte, man müsse Schule und Zuhause „so appetitlich und anziehend“ gestalten, wie es die virtuelle Welt an Anziehungskraft sein kann. Wenn sich Kinder nur noch in virtuellen Welten als Helden fühlen könnten, sei die Gefahr größer, dass sie sich darin verlieren würden.