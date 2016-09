Tokio – Sony-Chef Kazuo Hirai will den japanischen Elektronik-Riesen stärker auf Roboter und künstliche Intelligenz als zukünftige Wachstumsbereiche ausrichten. „Und wir sagen das nicht, weil das die Modewörter in diesem Jahr sind“, sagte Hirai am Rande der Elektronik-Messe IFA in Berlin. „Wir haben viel Know-How in der Mechatronik, bei Sensoren und bei maschinellem Lernen.“ Da sei das ein natürlicher Schritt.

An der Smartphone-Sparte, die zuletzt schwächelte, will Hirai festhalten. Zum einen sei sie auf dem Weg, im laufenden Geschäftsjahr profitabel zu sein. „Aber genauso wichtig ist, dass sie nach dem nächsten Umbruch in der persönlichen Kommunikation Ausschau halten soll.“ Er sei überzeugt, dass es nach der heutigen Dominanz der Smartphones eine neue Kommunikationstechnologie geben werde - „ich bin mir nicht sicher, was es sein wird“. Und wenn es soweit sei, wolle Sony den Wandel mitgestalten. „Beim Übergang von einfachen Handys zu Smartphones sind die vorherigen Marktführer sehr schnell vom Thron gestoßen worden. Alles kann sich schnell wenden“, sagte Hirai. (APA/dpa)