Von Gabriele Starck

Innsbruck – Wieder einmal die Fernbedienung verlegt? Oder gar keine Batterien zum Ersetzen daheim? Zappen ist unmöglich, jeder Sender- oder Lautstärkenwechsel setzt schließlich den Gang zum TV-Gerät voraus. Da kommt Nervosität auf.

Die vermeintliche Unabkömmlichkeit der Fernbedienung könnte schon bald für die Handhabung aller elektronischen Geräte in Haus und Garten gelten. Von der Couch aufstehen, um das Licht einzuschalten. Nach dem Wachwerden aufstehen, um die Kaffeemaschine anzuwerfen. Ins Geschäft gehen, um Waschmittel zu kaufen. Das alles gehört schon der Vergangenheit an, vorausgesetzt, man schafft sich an, was technisch möglich und in der Werbung angeboten ist.

Per Internet das Zuhause stets im Griff haben, egal, wo man gerade ist, heißt es in der Werbung eines Anbieters. Das vernetzte Heim, gesteuert mit einer modernen Fernbedienung namens Smartphone, die halt ein bisschen mehr kann, als nur den Sender wechseln. Und was noch nicht beim Bau des Hauses von vornherein vernetzt wurde, wird einfach nachgerüstet.

Mehr Komfort nennt sich das in der Werbung. Und es klingt ja auch verlockend, dass sich eine halbe Stunde, bevor der Wecker loslegt, ein Licht einschaltet, das langsam immer heller wird, um einen Sonnenaufgang zu simulieren. Dass zehn Minuten vor dem Wecker die Kaffeemaschine in Betrieb geht und der Toaster beginnt, das Brot aufzubacken. Derweil überprüft der Kühlschrank, was fehlt, um eine Einkaufsliste zu erstellen oder ein Rezept für das Mittagessen mit den Lebensmitteln vorzuschlagen, die noch vorhanden sind.

Nicht ganz so verlockend findet Wolfgang Streicher vom Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften an der Uni Innsbruck das smarte Heim. Der Experte für energieeffizientes Bauen denkt dabei vor allem praktisch. „All das macht die Geräte komplizierter, jeder Sensor kann kaputt werden und dann geht eventuell nichts mehr“, gibt er zu bedenken und erinnert an die Fehlermeldungen in neuen Autos, die ein mühsames Auslesen des Bordcomputers oder den Tausch von kompletten Bauteilen nötig machen. Mit der Erkenntnis, dass vielleicht nur ein Sensor beschädigt war.

Das mag bei kurzlebigeren Geräten noch akzeptabel sein, meint er. Was aber sei mit einem Haus, in dem schon beim Bau alles technisch miteinander vernetzt wurde – die Heizung, die Lichtsteuerung, die Jalousien usw.? Was passiert, wenn in fünf Jahren die Elektronik spinnt? Gibt es dann noch Ersatzteile? Muss man alles wieder herausreißen?

„Nur dumme Gebäude brauchen künstliche Intelligenz“, sagt Streicher. Häuser sollten so gebaut werden, dass sie prinzipiell möglichst wenig Technik brauchen. Wer schon bei der Planung denkt, spart sich später viel.

Einige Benutzervorteile gesteht Streicher dann aber der smarten Haustechnik doch zu. „Natürlich ist es positiv, dass die Firma oder der Kundendienst automatisch verständigt werden, wenn etwas am Haushaltsgerät kaputt ist oder bald wird.“ Auch die Technik, die dementen oder kranken Menschen mehr Sicherheit geben soll, wie Notfallknöpfe oder Matten, die einen Sturz aus dem Bett anzeigen, könnten ein Gewinn sein, sagt er.

Doch die Techniken bergen auch Risiken. Kriminelle etwa könnten sich ins Programm hacken und die Sicherheitsvorkehrungen aushebeln. Auch mit Datenschutz habe das smarte Wohnen viel zu tun. Immerhin übermittle jedes Haushaltsgerät Daten des Nutzers an den Hersteller, gibt Streicher zu bedenken.