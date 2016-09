BP-Wahl 2016

„Deutscher Kleber“: So reagiert das Netz auf die Wahlverschiebung

Am 4. Dezember wird in Österreich (wieder einmal) ein neuer Bundespräsident gewählt. Ein Wahltermin mitten im Advent? Was bei Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) Bedenken auslöst, amüsiert die Twitter-Gemeinde umso mehr. Fast so sehr wie die Erklärung, dass am Ende der „deutsche Kleber“ für die Briefwahlkuverts schuld am Wahl-Schlamassel gewesen sein soll.