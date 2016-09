Von Silvana Resch

Innsbruck – Die Kritik an Facebook reißt nicht ab: Einerseits wird dem Konzern Zensur und „Machtmissbrauch“ vorgeworfen, weil Inhalte aus nicht ersichtlichen Gründen gelöscht oder Nutzer gesperrt werden. Andererseits wird die Forderung, Inhalte stärker zu filtern, immer lauter. Prominentes Beispiel für eine gesperrte Facebook-Userin ist die mit dem Publikumspreis beim Bachmann-Wettlesen 2016 ausgezeichnete Stefanie Sargnagel. Das Profil der mit satirischen Facebook-Kurztexten bekannt gewordenen Autorin wurde in der Vergangenheit mehrfach blockiert. Die Wienerin, die sich in ihren Postings gegen Rechts kein Blatt vor den Mund nimmt, wird immer wieder zum Ziel von Shitstorms. Als Sargnagel eine persönliche Nachricht, in der ihr sexualisierte Gewalt angedroht wurde, veröffentlichte, wurde ihr Account laut FM4-Bericht gesperrt.

Internationale Proteste gegen Facebook hagelte es zuletzt wegen des Entfernens eines Artikels der norwegischen Zeitung Aftenposten mit dem ikonischen Vietnamkriegsfoto von Nick Ut, das ein nacktes Mädchen zeigt. Das Bild verstoße gegen die Regeln des sozialen Netzwerkes zur Darstellung von Nacktheit, argumentierte der US-Konzern, die historische Bedeutung der Fotografie wurde aber schließlich anerkannt, das Unternehmen entschuldigte sich für den „Fehler“.

Wie viele Nutzer gesperrt und wie viele Postings gelöscht wurden, darüber gibt Facebook keine Auskunft. Mehr noch als die entfernten Beiträge sorgen aber die nicht gelöschten Postings – Stichwort „Hate Speech“ – für Empörung. Vergangenen Freitag hat Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Handelsgericht Wien Klage gegen Facebook Ireland Limited in Dublin eingereicht. Weil das soziale Netzwerk ein Posting nicht löschte, das sowohl den Tatbestand der üblen Nachrede als auch der Ehrenbeleidigung erfülle, gehen die Grünen nun erstmals gegen das Unternehmen selbst rechtlich vor. Gegen die Hassposter wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach geklagt. Der Konzern solle seine Geschäftspraxis ändern und mehr gegen Hassrede unternehmen, so die Grünen.

Facebook reagierte äußerst knapp auf die Klage, laufende Verfahren werden nicht kommentiert, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. „Hate Speech“ habe auf Facebook keinen Platz, wurde einmal mehr betont, es gebe mehrere Möglichkeiten Inhalte zu melden, die gegen die Facebook-Gemeinschaftsstandards verstoßen. Dazu zählen Hassrede, bestimmte Gewaltandrohungen und Mobbing. Wie viele Mitarbeiter im so genannten Community Operations Team weltweit damit befasst sind, die gemeldeten Inhalte zu prüfen, darüber gibt das Unternehmen ebenso wenig Auskunft wie über die internen Leitlinien, nach denen gelöscht beziehungsweise gesperrt wird. Die grundsätzliche Frage, ob Internetkonzerne wie Facebook darüber entscheiden sollen, was veröffentlicht werden darf und was nicht, sorgt immer wieder für Streit.

Indessen haben nicht nur die Grünen rechtliche Schritte gegen Facebook gesetzt. Anfang September hatte die Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Strafanzeige des Journalisten Michael Nikbakhsh gegen das soziale Netzwerk wegen Beitragstäterschaft bei der Verbreitung von Hasspostings abgewiesen. Obwohl die Existenz und die strafrechtliche Relevanz der angezeigten Postings unbestritten ist, wurde seitens der Staatsanwaltschaft keinerlei strafrechtliche Relevanz des Verhaltens von Facebook als Host-Provider erkannt, die TT berichtete.

Damit habe der Konzern eine Art Freibrief zum Nicht-Entfernen von gemeldeten Hasspostings bekommen, kritisierten Nikbakhsh und sein Innsbrucker Anwalt Hermann Holzmann. Zum Vorwurf, dass sich das Unternehmen weigere, rassistische und teilweise rechtsradikale Inhalte zu entfernen, gab es von Facebook-Pressesprecherin Tina Kulow keine Stellungnahme. Auf die, wie mit ihr vereinbart, schriftlich übermittelten Fragen, meldete sich ein Berliner Mitarbeiter der global tätigen PR-Agentur APCO Worldwide. Zitiert werden dürfe er nicht, stattdessen kam ein Mail mit einer Facebook-Stellungnahme von 2015: „Inhaltliche Richtlinien aufzustellen, die es mehr als einer Milliarde Menschen erlauben, sich Ausdruck zu verschaffen und gleichzeitig die Rechte und Gefühle anderer Menschen zu respektieren, ist eine permanente Herausforderung“, heißt es darin. Das Unternehmen würde dabei manchmal auf „neuartige Inhalte oder Grenzfälle stoßen, die die Richtlinien auf die Probe stellen“. Neuartig scheint für Facebook unter anderem auch die Verantwortung zu sein, zu einer der weltweit wichtigsten Nachrichtenplattformen geworden zu sein.