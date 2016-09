Wien, Schwechat - Das Problemmodell Galaxy Note 7 von Samsung darf an Bord der Austrian Airlines nicht verwendet werden, schreibt standard.at. „Aus Sicherheitsgründen ist die Benützung und Aufladung dieser Geräte an Bord untersagt“, so die AUA auf Nachfrage. Dies gelte auch für alle übrigen Lufthansa-Flüge. Betroffen davon sind wohl hauptsächlich internationale Fluggäste.

In Österreich ging das Modell offiziell nicht über den Ladentisch, der Verkaufsstart wäre hierzulande für 9. September geplant gewesen. „Passagiere können ihr Mobiltelefon natürlich mitnehmen“, so die AUA. Samsung hatte den Verkauf seines neuen Smartphones Galaxy Note 7 wegen Akku-Problemen Anfang September weltweit gestoppt.

Die US-Luftverkehrsaufsicht FAA warnte daraufhin dringend vor einer Nutzung in Flugzeugen. Einige internationale Fluggesellschaften haben die Verwendung des Modells ebenfalls schon verboten.