Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Im Internet verbreiten sich nicht nur Witze über Trump in WhatsApp-Gruppen und herzige Tierfotos auf Instagram wie ein digitales Lauffeuer. Auch Gewaltvideos wie das jüngste aus Wien werden über Plattformen wie Facebook in Rekordzeit in Umlauf gebracht und haben nur eine kleine Chance, je wieder gelöscht zu werden.

Die digitale Hasskultur, die sich zum Brandverstärker entwickelt, hat nun endlich Österreichs Politik auf den Plan gerufen. „Hass im Netz ist für die breite Mehrheit der Bevölkerung keine Randerscheinung mehr, sondern gehört inzwischen zum traurigen Alltag“, so der Präsident des Bundesrates, Mario Lindner, der das Grünbuch „Digitale Courage“ in Auftrag gegeben hat. Experten sind sich darin einig, dass das Internet „wie ein Katalysator für viele Entwicklungen wirkt“ (Medienredakteurin Ingrid Brodnig), aber nicht die Ursache für die zunehmende Hasskultur ist. „Die sozialen Netzwerke transportieren lediglich das, was bereits zuvor schon da war“, sagt Rechtsanwalt Niklas Haberkamm. Was früher im kleinen Kreis am Stammtisch gesprochen wurde, wird jetzt öffentlich und in Sekundenschnelle von „jedermann kommentiert, geliked und geteilt“. Das sieht auch Brodnig so: „Es ist im Internet anscheinend leichter, verletzende Dinge zu sagen – oder genauer gesagt: diese in die Tastatur oder das Smartphone einzutippen.“

Auch wenn es laut Haberkamm schwierig ist, bei den Äußerungen zwischen Straftatbeständen und freier Meinungsäußerung immer eine Grenze zu finden und zu ziehen, appelliert er wie die anderen Experten, „die bestehenden gesetzlichen Regelungen ernsthaft und konsequent umzusetzen“. Medienrechtsanwältin Maria Windhager kritisiert u. a., dass es sich bei der „üblen Nachrede und Beschimpfung um Privatanklagedelikte handelt, die nicht von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden, sondern von den Betroffenen auf eigenes Kostenrisiko durchgesetzt werden müssen. Es hängt vom Know-how und der Finanzkraft der Betroffenen ab, ob der Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann.“ Bei gefährlichen Drohungen würden Verurteilungen oft scheitern, weil „die geäußerten Gewaltfantasien keine explizite Drohung im eigentlichen Sinn des Strafrechts darstellen“. Um deutlich zu machen, dass bestimmte Haltungen keinesfalls zu akzeptieren sind und auch nicht die Meinung der Allgemeinheit widerspiegeln, will der Bundesrat zur „Digitalen Courage“ ermutigen. Damit Kinder und Jugendliche Hassreden etwas entgegensetzen können und auch wollen, muss laut Zivilcourageforscher Kai Jonas „die Medienerziehung frühzeitig eingreifen und auch entgegensteuern“. Leider, ergänzt Jonas, „ist die Medienerziehung vielfach auf einem zu veralteten Niveau und schließt nicht bei der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen an“.

Für Dina Nachbaur, Geschäftsführerin des Weissen Ringes, „erweckt ein Hasskommentar, dem nicht widersprochen wird, bei den Betroffenen das Gefühl, dass alle dem Gesagten zustimmen. Daher fände ich es sinnvoll, dass Trainings im Bereich des „counter speech“ (Gegenrede) angeboten werden. Zudem müssten Kinder und Jugendliche ermutigt werden, Hasspostings anzuzeigen.“ Auch wenn Opfer frustriert sind, weil sehr viele Verfahren eingestellt werden, sieht es Nachbaur als „wichtiges Signal zu zeigen, dass man sich nichts gefallen lässt“. Um die jungen Menschen auf die Gefahren des Internets vorzubereiten, wünscht sich Birgit Satke, Leiterin von „147 Rat auf Draht“ (Notruf für Kinder und Jugendliche), „dass Medienerziehung bereits in der Volksschule ansetzt“. Sie kritisiert, dass nicht selten Jugendliche, „die den Mut aufbringen und nach monatelangem Cybermobbing Anzeige bei der Polizei erstatten, unverrichteter Dinge weggeschickt werden“. Auch im schulischen Umfeld erleben Jugendliche oft, dass „ihre Hilfeschreie eher ungehört bleiben“. Hier fehle es in den meisten Fällen an Schulsozialarbeitern und Schulpsychologen. Sprachphilosoph und Politikwissenschafter Paul Sailer-Wlasits denkt einen Schritt weiter: „Langfristig sind vermutlich jene bildungspolitischen Anstrengungen erfolgversprechend, in denen Sprachkultur und Sprach­ethik als bewusstseinsbildender Unterricht verpflichtend sind.“ Zudem sollten die „lückenhaften und veralteten“ europäischen Definitionen von Hassrede überarbeitet und ein „Österreichischer Code of Conduct“ erarbeitet werden, „der auch sukzessive rechtliche Richtlinien beinhaltet“.