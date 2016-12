Von Liane Pircher

Innsbruck – Das Ergebnis des US-Präsidentenwahlkampfes hat viele Ängste der Bürger sichtbar gemacht. Aber nicht nur das. Er hat auch gezeigt, dass sich wütende und falsche Meldungen viel schneller verbreiten als Fakten. Einer Analyse des Medienportals Buzzfeed zufolge wurden die zwanzig stärksten über Facebook weiterverbreiteten Falschmeldungen von fingierten Websites oder extrem parteiischen Blogs mehr als 8,7 Millionen Mal weitergeleitet und kommentiert.

Im Vergleich dazu: Die zwanzig am stärksten verbreiteten Wahlkampfnachrichten seriöser Medien-Websites wie der New York Times oder der Washington Post wurden von Facebook-Nutzern nur 7 Millionen Mal geteilt oder kommentiert: „Sehr starke Emotionen wie Wut lassen sich über das Web generell sehr schnell und viel besser verbreiten. Wer wütet, wird wahrgenommen. Wer hart postet, dem wird signalisiert: Nur weiter so, Daumen hoch!“, sagt Ingrid Brodnig, Autorin und Medienredakteurin bei profil. Die Skepsis gegenüber Informationen im Web sei bei einigen Usern weniger stark vorhanden als klassischen Medien gegenüber: „Das liegt unter anderem daran, dass die Menschen das Web als Ganzes als revolutionäre Errungenschaft wahrnehmen, was es ja auch ist. Das Problem ist, dass von dieser Aufbruchstimmung im Netz unseriöse Online-Medien am meisten profitieren. Sie tun zumindest so, als seien sie modern und zuverlässig“, sagt Brodnig. Außerdem würden vor allem Populisten gezielt dazu übergehen, klassische Medien – die zunehmend ihre Funkton als Filter verlieren – schlechtzumachen. Das sei gefährlich, weil 1,13 Milliarden Menschen allein Facebook nutzen und die Zahl jener, die Face­book als Erst-Infoquelle nutzen würden, rasant steige – weltweit. Es sei gut, dass viele Menschen kein Verständnis für Gewalt und Entgleisungen hätten. Es brauche mehr Verbündete, auch die Politik, gegen Aggression im Netz. „Es wäre Unsinn, so zu tun, als sei das Internet die Ursache für Aggression oder Polarisierung. Die Unsichtbarkeit ist ein Grund, warum wir online so viel Wut erleben, deshalb müssten viel mehr Debatten moderiert werden“, so Brodnig. Außerdem müsste der Druck auf Plattformen wie Facebook von außen steigen, damit sich diese ihrer Verantwortung mehr bewusst seien: „Jede Plattform muss verantwortlich dafür sein, was auf ihren Seiten passiert.“