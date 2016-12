Innsbruck — Mit Singen im Auto hat es die britische Sängerin Adele zum meistgesehenen YouTube-Video des Jahres gebracht. Das TV-Format "Carpool Karaoke" von Late-Night-Talker James Corden hat sich in diesem Jahr zum Kult gemausert — und führt zurecht die Rangliste der Google-Videoplattform für 2016 an.

Die zehn erfolgreichsten Clips des Jahres wurden insgesamt 550 Millionen Mal aufgerufen und mehr als 25 Millionen Stunden lang angesehen. Zu finden sind sie am Ende dieses Artikels. YouTube gab aber nicht nur die weltweiten Video-Charts für 2016 bekannt, sondern verriet auch die Top 10 der beliebtesten Videos in Österreich (siehe unten).

Hinzu kommt das traditionelle Jahresrücksblicks-Video — der "YouTube Rewind 2016" . Mehr als 200 YouTube-Stars lassen in dem knapp siebenminütigen Clip die Trends des Jahres Revue passieren. Mit dabei sind unter anderem die Mannequin Challenge, Pokemon Go, Game Of Thrones und der absurde Viral-Hit "Pen Pineapple Apple Pen", der übrigens Platz zwei im Jahresranking inne hat.





Gedreht wurde die Rückschau laut dem Magazin Mashable in mehr als 18 Ländern. Neben haufenweise YouTube-Stars geben sich auch konventionelle Stars wie Dwayne "The Rock" Johnson, The Chainsmokers oder Seth Meyers die Ehre. Untermalt wird das ganze Spektakel von den meistgehörten Songs des Jahres. Da sich James Corden mit seiner Adele-Ausgabe von "Carpool Karaoke" die Spitzenposition holte, widmet ihm YouTube die letzten anderthalb Minuten des Clips. Der wurde seit Mittwochabend im übrigen mehr als 70 Millionen Mal angesehen.

Deutscher YouTuber in Österreich drei Mal ganz vorne

In Österreich war Adele mit ihrem Autogesang nicht ganz so erfolgreich und muss sich mit einem sechsten Platz zufrieden geben. Die ersten drei Ränge besetzt der deutsche YouTube-Star Julien Bam. Seine Parodie des Songs "Everyday Saturday" von ApoRed erreichte knapp 17 Millionen Klicks.





Platz 2: Musikvideo feat. Lena Meyer Landrut (HeyJu-Special)

Platz 3: Pen Pineapple Apple Pen in 15 Styles

YouTube-technisch lief es für Richard Lugner in diesem Jahr definitiv besser als bei seiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten. Sein skurriles Bewerbungsvideo, in dem ihm seine nunmehrige Ex-Frau Cathy noch tatkräftig unterstützte, schaffte es auf Platz vier.







Zu Ohren gekommen ist den Österreichern in diesem Jahr am häufigsten "Cheap Thrills" der Sängerin Sia. Das Stockerl der Top-Musikvideos komplettieren Fifth Harmony mit "Work From Home" und Mike Posner mit dem Hit "I Took A Pill In Ibiza".

Die erfolgreichsten Videos weltweit





Platz 7: Channing Tatum & Beyoncés "Run The World (Girls)" vs. Jenna Dewan-Tatum's "Pony" | Lip Sync Battle | 37.000.000+ Aufrufe





Platz 8: Donald Trump: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) | 30.000.000+ Aufrufe





Platz 9: The $21.000 FIRST CLASS AIRPLANE SEAT | 27.000.000+ Aufrufe





Platz 10: Brothers Convince Little Sister of Zombie Apocalypse | 21.000.000+ Aufrufe