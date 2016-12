Innsbruck — Das Christkind kann wohl kaum toppen, was Andreas Eiter von „seiner" Andrea bekommen hat. Das „Ja-Wort" auf seinen Heiratsantrag verfolgten am Dienstagabend zahlreiche Schaulustige beim Ö3-Weihnachtswunder in Innsbruck. Ganz nebenbei ging der Liebesschwur live auf Sendung, sodass auch Andreas Familie in Niederösterreich mitfiebern konnte.





Aber von vorne: Nach dem Tanzkurs machten die beiden einen Abstecher zur gläsernen Wunschhütte in die Maria-Theresien-Straße. Die Moderatoren Andi Knoll und Robert Kratky baten die beiden ins Studio, um einen Walzer aufs Parkett zu legen. Doch das war nur das Mittel zum Zweck — nach einer Liebeserklärung ging Andreas vor seiner Zukünftigen auf die Knie, stellte ihr die Frage aller Fragen — und wurde mit einem erlösenden „Ja" belohnt. Warum es keinen Ring gab, dafür hatte der Tiroler eine ganz einfache Erklärung. (TT.com)