Wien – Smart Home – also ein kluges Zuhause. Klingt nach einem schönen Text aus dem Zukunftsprospekt oder einem Science-Fiction-Film der 90er-Jahre. Doch teilweise sind solche Dinge schon lange Realität. Die Zimmertemperatur über das Handy steuern, vom Urlaub aus die Jalousien hoch- und runterlassen oder die Beleuchtung an- und ausgehen lassen: All das geht mittlerweile via Handy, Tablet oder Steuerungsassistenten. Doch bei aller Euphorie von Technikfans gibt es auch die Schattenseite. Und die Frage nach der Sicherheit rückt urplötzlich wieder stärker in den Fokus.

Noch nutzen sehr wenige Menschen die Technologie – erst drei Prozent steuern ihre Heizung etwa über das Handy. Doch viele Menschen (in Deutschland etwa jeder Dritte) haben ein großes Interesse daran. Und andererseits hat jeder Zweite in ganz Europa befragte Hausbesitzer Angst, dass Fremde von außen die Steuerung übernehmen können.

Wie anfällig speziell Inter­net­router sind, das erlebten rund 900.000 Kunden der Deutschen Telekom am eigenen Leib vor wenigen Wochen. Eine weltweite Attacke legte ihre Internetverbindung lahm. Der Angriff selbst war eine Art Bombardement, das zu einem Systemabsturz führte. Als der Angriff weitestgehend abgewehrt war, waren sich alle Experten einig: Es hätte auch weitaus schlimmer kommen können. Routern wurde bisher nicht allzu viel Aufmerksamkeit gezollt. Die kleinen Geräte fristen in der Regel in irgendwelchen Ecken der Haushalte unbeobachtet ihr Dasein und stehen eher nicht als Hightech-Gerät im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Das tun auch Babyfone nicht. Inzwischen oft mit Kamera und WLAN-Anschluss ausgestattet, bieten auch sie potenziellen Eindringlingen ein mögliches Ziel. Erste Schreckensmeldungen gab es bereits aus den USA, wo sich Fremde offenbar Zugriff auf die Geräte in Kinderzimmern erschlichen. Tests zeigten Schlupflöcher für Angreifer. Wie die letzten Cyberangriffe gezeigt haben, werden aktuell eher relativ „dumme“ Geräte wie Babyfone, Webcams, vernetzte Heizungsthermostate, mit dem Netz verbundene Kühlschränke – oder eben Router – zum attraktiven Ziel von Kriminellen. Sicherheitsforscher fordern deshalb jetzt die Hersteller auf, derartige Lücken zu schließen. Mit mäßigem Erfolg. „70 Prozent haben heute bekannte Sicherheitsmängel – und das sind nur die, von denen wir wissen“, sagt IT-Experte Peter Singer.

Doch die Dringlichkeit dürfte zunehmen. Auch wenn dies oft noch Zukunftsmusik ist, könnten in den kommenden Jahren daraus Probleme entstehen. Das gilt auch für Internet-Kühlschränke, Webcams, WLAN-Drucker. Bei vielen Produktgruppen des smarten Zuhauses, die das Internet der Dinge inzwischen bevölkern, stand das Thema Sicherheit bisher nicht gerade oben auf der Agenda. Oftmals kommen nicht einmal simple Sicherheitsvorkehrungen wie ein Passwort-Schutz zum Einsatz. Dabei zeigten Hacker immer wieder, wie zum Teil erschreckend einfach sich jemand von außen Zugriff verschaffen kann.

Um der wachsenden Gefahr zu begegnen, haben unterdessen Sicherheitsexperten, darunter Arne Schönbohm, Präsident des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), eine Art Sicherheitsgütesiegel für die Geräte gefordert. Auch Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratschef der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (gfu), sieht hier Handlungsbedarf – und plädiert für einheitliche Standards. Die Anbieter müssten „hart daran arbeiten“, die Lösungen so einfach wie möglich, „aber auch so sicher wie nur irgend möglich zu gestalten“, um die Nutzer dann auch vom Smart Home zu überzeugen.

Singer appellierte, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Zwar werden sich die Akteure der Gefahren zunehmend bewusst, aber noch sei viel zu tun. Weiterhin würden etwa nur 37 Prozent der Unternehmen ihre internen Dokumente und E-Mail-Verkehr verschlüsseln. Letztlich liege die Lösung darin, jeden einzelnen Nutzer für seine Sicherheit in der vernetzten Welt zu sensibilisieren. (TT, APA, dpa)