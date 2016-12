Von Marco Witting und Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Cyber-Angriffe auf Telekom-Router, Datenklau bei Firmen oder Vorwürfe der digitalen Manipulation von Wahlen in aller Welt. Hacker dominierten in jüngerer Vergangenheit die Schlagzeilen – und auch die Sicherheitslage im Internet. Doch wer steckt dahinter? Und welche Auswirkungen kann das auf Menschen, Institutionen und Betriebe in Tirol haben?

Für Markus Robin, Chef der österreichischen IT-Sicherheitsfirma SEC Consult, ist das kein neues Thema. Aber eines, das sich in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile geändert hat. Denn: „Hacker­angriffe können signifikante und lebensbedrohliche Folgen haben.“ Grundproblem bei der Cyberkriminalität sei die schwierige Nachverfolgung von Angreifern. „Selbst wenn man im Land X am Computer Y einen Angreifer ausgemacht hat, heißt das noch nicht, dass der auch dahintersteckt.“

Der IT-Experte unterscheidet vier Gruppen von Hackerangreifern. Vereinfacht gesprochen sind das 1. Jugendliche, die herumprobieren und durchaus Schaden anrichten können; 2. „Vandalen“ des Internets, die aus Spaß, Langeweile oder politischen Motiven Schaden anrichten; 3. der Bereich der organisierten Kriminalität und 4. staatlich geförderte bzw. gesponserte Angreifer auf Einrichtungen der nationalen Sicherheit.

Man veröffentliche prinzipiell keine Zahlen, erklärt Robin. Einen Parameter aber schon. „Rund 50 Prozent aller Software-Produkte brechen bei einem Sicherheits-Check zusammen.“ Sprich, würde man die IT-Sicherheit mit dem Bremssystem eines Autos vergleichen, würden zwei von vier Bremsen ab einem bestimmten Wirkungsgrad versagen. „Hier braucht es eine Qualitätssicherung beim Hersteller.“ Und auch dass man in Tirol als Einzelperson oder kleines Unternehmen nichts zu befürchten habe, verneint der Experte entschieden. „Es gibt ja kein Tiroler Internet. Alle Angreifer sind nur eine Millisekunde entfernt.“ Das weltweite Internet sei „kein Ponyhof“.

Genau darauf weisen auch immer wieder die Experten der Polizei hin. Hans-Peter Seewald, Leiter der Kriminalprävention im Landeskriminalamt, ist ein Kenner der Betrugsmaschen im WWW und wird nicht müde, auf die Gefahren hinzuweisen. Meist reicht schon ein unbedachter Klick, und der Anhang einer unscheinbaren Mail entpuppt sich als Schadprogramm, das den Computer für den Nutzer sperrt und erst gegen Überweisung einer „Gebühr“ wieder freigibt. Seewald empfiehlt, diese immer wieder kursierenden Mails – zuletzt tauchten sie hierzulande getarnt als Bewerbungsschreiben häufiger auf – im Zweifel sofort zu löschen. „Ein gesundes Misstrauen sollte jeder an den Tag legen, der im Internet unterwegs ist“, nennt er den ersten von drei wichtigen Grundsätzen. Wer etwa eine Mail von einem unbekannten Absender bekommt, bei dem sollten schon die Alarmglocken schrillen. Ebenso, wenn die vermeintliche Bank persönliche Daten anfordert, jemand einen Geldbetrag verspricht, ein günstiges Auto anbietet oder ein Freund eines Freundes finanzielle Hilfe braucht. Betrüger würden im Internet meist an die Gier des Menschen appellieren, die Gefühlsebene ansprechen oder auf die Gutmütigkeit setzen, erklärt Seewald.

Der zweite Grundsatz für Surfer betrifft den Umgang mit persönlichen Daten und Passwörtern. Man sollte sich gut überlegen, welche Informationen man von sich preisgibt, so der Experte. Vieles davon könnte von Betrügern verwendet werden, um Rückschlüsse auf Gewohnheiten, Vorlieben oder sogar Passwörter zu ziehen. Bei Letzteren sollte man darauf achten, dass diese jedenfalls zehnstellig sind, über Groß- und Kleinbuchstaben sowie über Sonderzeichen verfügen.

Einen dritten zentralen Punkt stellt die technische Sicherheit dar. Wer sich ohne Firewall und aktuellen Virenschutz im weltweiten Netz bewegt, der wandelt auf gefährlichen Pfaden. Seewald vergleicht das mit einer Wohnung oder einem Wohnhaus: Ist die Türe nicht abgesperrt oder sind Fenster nicht verriegelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Verbrecher ihr Glück versuchen.

Die hundertprozentige Sicherheit im Internet gibt es nicht, räumt der Experte ein. Aber man könne die Risiken zumindest minimieren. Als einen guten Ratgeber hierfür empfiehlt Seewald die „Watchlist Internet“, ein Projekt des Internet Ombudsmann. Hier sind aktuelle Betrugsmaschen genauso zu finden wie Tipps und Tricks, sich dagegen zu schützen.