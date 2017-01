New York – Es war eindeutig nicht ihr Tag: Mariah Carey, die Grand Dame der hohen Töne, muss wegen eines völlig verpatzten Silvester-Auftritts viel Spott im Netz über sich ergehen lassen. Als die in ein sehr knappes, fleischfarbenes Glitzerkostüm und Federn gekleidete Pop-Diva als letzter Star vor Mitternacht auf dem New Yorker Times Square singen sollte, ging plötzlich alles schief, was schief gehen konnte: Vor einem Millionenpublikum an den Fernsehern stand Carey zu ihrer eigenen Musik hilflos auf der Bühne und fand den Einsatz nicht.

„Hier fehlen Teile des Gesangs, aber das ist jetzt eben so. Wir hatten keinen Soundcheck“, erklärte die Pop-Diva dem Publikum und forderte es zum Singen auf.

Zum Schluss wurde Carey schließlich noch des Lip-Syncs (Lippensynchronisation) überführt: Das dritte Lied spielte vollständig vom Band, während Carey endgültig aufgab und die Bühne verließ.

Management erhebt Sabotage-Vorwürfe

Die Managerin der Sängerin sprach im Nachhinein von einer „Sabotage-Aktion“ des Senders ABC. Trotz technischer Probleme habe man nicht weggeschalten, um die Einschaltquoten in die Höhe zu treiben. Die Produktionsfirma wies die Vorwürfe als „absurd und verleumderisch“ zurück.

Carey selbst nahm den Reinfall vor Millionenpublikum mit Humor: „Shit happens“, schrieb die Sängerin auf Twitter. „Frohes Neues! Auf noch mehr Schlagzeilen 2017!“ (TT.com)