Das Kürzel OLED steht für „Organic Light Emitting Diode" und betitelt die in den TV-Geräten verwendete, aus organischen, halbleitenden Polymeren bestehende Diode. Die Bildschirme kommen ohne Hintergundbeleuchtung aus, wodurch sie extrem dünn sein können. Durch die fehlende Hintergrundbeleuchtung ist es ebenfalls möglich ein tiefes Schwarz abzubilden.

Das "Q" in "QLED" steht für die in den Bildschirmen verbauten "Quantum Dots", Nano-Kristalle aus Halbleiter-Materialien. Je nach Größe seines Kernes gibt ein "Quantum Dot" spezifische Farben ab, was in der neuen Generation, die Samsung auf der "CES" vorgestellt hat, nun präziser funktionieren soll. Auch hier kann ein besseres Schwarz als bei herkömmlichen LED-Bildschirmen abgebildet werden. Im Vergleich zu den "OLED"-Geräte soll die "QLED"-Technik aber eine bessere Darstellung von hellen Umgebungen ermöglichen.