Kitzbühel – In den meisten Metropolen ist es nicht mehr wegzudenken, nun hat auch Kitzbühel einen Gratis-Internetzugang in der Innenstadt geschaffen. Nach drei Jahren war es mit dem Jahreswechsel nun so weit und das WLAN in der Vorder- und Hinterstadt ist in Betrieb genommen worden. Die Umsetzung haben die Stadtwerke Kitzbühel, die Stadt Kitzbühel und Kitz­bühel Tourismus übernommen. „Für die Hardware sorgen die Stadtwerke, für die Landing-Page der Tourismusverband“, sagt der zuständige Gemeinderat Georg Wurzenrainer. Schon die ersten Tage haben gezeigt, dass das Angebot gut angenommen wird. „Die Feuertaufe erleben wir dann beim Hahnenkamm-Rennen“, erwartet Stadtwerkechef Andreas Kronberger die kommende Woche mit Spannung. (aha)