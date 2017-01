Innsbruck — Im Internet sind viele Kinder und Jugendliche bereits in jungen Jahren unterwegs. Im Bezug auf die Digitalisierung soll ihnen laut Bildungsministerin Sonja Hammerschmid nun in der Schule der Umgang mit Wissen und Inhalten im Netz sowie Cybermobbing und Hasspostings beigebracht werden. Doch die Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule ist nur ein Teil, meint die Innsbrucker Medienwissenschafterin Petra Missomelius.

Wie gefährlich sind soziale Medien, gerade für Jugendliche, die sich noch in einer Persönlichkeitsentwicklung befinden?

Petra Missomelius: Ich plädiere eher für Unaufgeregtheit, Wertschätzung gegenüber Möglichkeiten und eigenen Gestaltungspotenzialen. Ich stimme nicht in das schizophrene Verhältnis, das wir gegenüber unseren Technologien haben, sie einerseits zu nutzen und ihre Vorzüge zu genießen, andererseits sie als Quell allen Übels zu bezeichnen, ein.

Werden nur Jugendliche von diesen digitalen Möglichkeiten der Selbstinszenierung beeinflusst oder sind auch Erwachsene empfänglich?

Missomelius: Es ist eher die Generation der jungen, mit den Medien aufgewachsenen Menschen, die sich dessen bewusst sind, dass sie mit dem Internet in einem öffentlichen und nicht mehr privaten Raum agieren. Da haben vielmehr Nutzer Probleme, die sich dieser Verschmelzung im Zusammenhang mit digitalen Medien nicht bewusst sind.

Sie wünschen sich mehr Gelassenheit im Umgang mit der so genannten „Selfie- Kultur". Halten Sie Prophezeiungen über das Abdriften ganzer Bevölkerungsschichten für übertrieben?

Missomelius: Ja, denn das ist Kulturpessimismus, wie wir ihn von jedem Medienumbruch her kennen, etwa bereits Platons Schriftkritik, aber auch die Angst gegenüber dem Roman, dem Film, dem Comic. Wenn wir mediengeschichtliche Kenntnisse haben, können wir uns dies bewusst machen und damit gelassener umgehen. Das Schüren von Angst gewährleistet außerdem Aufmerksamkeit, denn „only bad news are good news" und viele fühlen sich in ihrer Abwehr gegen das Neue bestätigt.

Wie erklären Sie sich die große Aufregung um Selfie-Sucht, Like-Jagd und Co.?

Missomelius: Das sind Aushandlungsprozesse, die derzeit stattfinden. Mit Medientechnologien können wir uns Freiheiten erschließen, geben wiederum anderes auf. Ich denke, die Selbstdarstellung, die gerade auch für das Ausloten des Selbst und der Identität — auch offline — in der Jugend notwendig ist und eine wichtige Entwicklungsaufgabe darstellt, findet im Selfie ihre medienkulturelle Entsprechung. Da ist Angst vor Narzissmus übertrieben und stellt keineswegs die durchschnittliche Nutzungssituation dar.

Werden Likes die wichtigste Währung für viele Jugendliche bleiben?

Missomelius: Aufmerksamkeit und das Buhlen um diese wird weiterhin eine große Rolle spielen.

Soll man das Ganze sich selbst überlassen oder braucht es Maßnahmen in Richtung Sensibilisierung oder Aufklärung?

Missomelius: Das sind Umbruchprozesse, die sehr dynamisch stattfinden. In früheren Zeiten brauchte es Jahrhunderte, was sich nun innerhalb von Jahrzehnten verändert. Es ist immer auch Teil eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. Meines Erachtens ist Medienkompetenz und damit Medienbildung für jedes Alter unerlässlich. Dazu gehört Medienbildung in der Schule — das ist in Bewegung. Aber es braucht auch Elternarbeit, denn ein Großteil der Medienerziehung findet innerhalb der Sozialisation besonders zu Hause statt.

Das Durchschnittsalter auf Facebook steigt, die Jüngeren wechseln teils zu neueren Seiten. Sind immer mehr Erwachsene auf Facebook denn ein Fluchtgrund für die Jugendlichen?

Missomelius: Sicherlich. Jugendliche benötigen Freiräume, auch virtuelle Freiräume. Ein „Aufenthaltsort" ist „verbrannt", wenn Lehrer oder Eltern sich dort auch tummeln.

Selbstinszenierung, Fake-Accounts, Bots und Hasspostings: Facebook und Co. stehen immer mehr im Ruf der „asozialen Medien" ...

Missomelius: Der Radiomoderator Martin Blumenau regt ohnehin an, statt der falschen Übersetzung von „geselligen Medien" zu sprechen, was ihrer Funktion und dem englischen Begriff besser entspricht.

Auf die Gefahren von sozialen Medien wird oft aufmerksam gemacht, was aber sind die Vorteile?

Missomelius: Wir können auf eine Menge zivilgesellschaftlicher Aktivitäten blicken. Schauen wir uns das Projekt Wikipedia an, die Open-Source-Bewegung, neue Finanzierungsformen, ökonomische Modelle, Ausprobieren neuer Lebensstile und vieles mehr. Man löst sich von Institutionen, was vieles in Bewegung bringt. Wir leben mitten in diesen spannenden Zeiten.

Haben Sie schon eine Vermutung, was als Nächstes kommt?

Missomelius: Es ist schwer, da Prognosen zu machen. Absehbar ist, dass wir uns mit Robotik und intelligenter bzw. selbstlernender Software auseinandersetzen müssen und einen gesellschaftlichen Diskurs mit möglichst breiter Beteiligung führen sollten, was wir wollen und wo es hingehen soll. Ethische Fragen sind zentral, wenn es um das Zusammenleben mit nicht-menschlichen Akteuren geht.

Das Interview führte Philipp Schwartze