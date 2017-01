Ein Oktobertag im letzten Jahr in Wien. Auf einem Parkplatz bei einem Möbelkaufhaus kreischen 4000 Fans im Teenageralter nur einen Namen: Bibi. Gemeint ist die Video-Bloggerin, die auf dem Web-Kanal YouTube unter dem Titel #bibisbeautypalace berühmt geworden ist. Rund 4,3 Millionen Abonnenten schauen der 23-jährigen Kölnerin zu, wie sie Lippenstifte testet oder Gag-Videos dreht. Inhaltlich ist das, gemäß der Zielgruppe, ziemlich pubertär.

Und Bibi ist nicht die Einzige. Zu den ganz großen Stars zählen auch Dagi Bee, eine Freundin von Bibi, oder Melina Sophie. Auch ganz oben sind die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, genannt „Die Lochis“. Sie sind längst auf der großen Bühne angekommen und haben ihre ersten Hits eingesungen. Nächsten Dienstag gastieren sie in Innsbruck, ein gröberer Fan-Ansturm ist zu erwarten.

Bei Bibis Gastspiel in Wien war der Andrang zu groß. Die Polizei räumte die Veranstaltung, nachdem sieben Fans von der Rettung versorgt werden mussten. Eine sichtlich betroffene Bibi suchte tröstliche Worte und sprach ins Mikrofon: „Aber ich bin ja noch eineinhalb Tage da. Ich weiß, dass junge Leute gern unterwegs sind. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal in der Stadt.“ In einer Millionenstadt nicht so einfach.

Sehr jung, aber nicht ganz naiv

Die Utopie „Nähe“ ist genau das, was die YouTuber ausmacht, meint der Vorsitzende des Instituts für Jugendkulturforschung, Philipp Ikrath: „Der maßgebliche Unterschied zu Fernseh- oder Popstars besteht darin, dass die YouTuber viel mehr mit der eigenen Lebenswirklichkeit zu tun haben.“ Dass bei Millionen von Fans nicht jeder persönlich vorbeikommen kann, werde dabei gerne vergessen.

Follower sind die wichtigste Währung für einen YouTuber. Ist ein Video-Produzent erfolgreich, kann er an den Werbeeinnahmen, die zwischen den Videos geschaltet werden – so genannten Pre-Roll-Ads –, mitverdienen. Zusätzliches Geld bringt das Vorstellen von Produkten. Oder man geht wie Bibi noch einen Schritt weiter und lanciert seine eigenen Produkte, in ihrem Fall geht es natürlich um Beauty.

Das Verschwimmen von Inhalt und Werbung hat schon für einige Kritik gesorgt. Der Vorwurf von Schleichwerbung wurde laut. Für Jugendforscher Ikrath ist das zwar nicht falsch, aber man vergesse dabei die Medienkompetenz der Nutzer: „Das Interessante daran ist, dass es sich bei diesem jungen Publikum nicht um naive Nutzer handelt.“ In der Regel sei den jungen Zusehern nämlich sehr wohl klar, dass ihnen hier auch Werbeinhalte aufgetischt werden. Laut österreichischer Rechtsprechung dürfte es die Verwirrung gar nicht geben. Medienanwalt Peter Zöchbauer aus Wien meint: „Überall dort, wo ich bezahlte Werbung veröffentliche beziehungsweise daraus Vorteile ziehe, wie zum Beispiel eine Reise bekomme, muss diese auch als Werbung gekennzeichnet sein.“ Das wird aber nicht immer ganz genau genommen.

Aus dem Netz zurück zum TV

Die Bereitschaft zur Selbstdarstellung ist die Ausgangbasis für einen Video-Blogger. Laut Jugendforscher Ikrath nichts Ungewöhnliches für diese Generation. Grenzenlose Kommunikationsbereitschaft ist für „die Lochis“ aber keine Option: „Auch wir brauchen kamerafreie Zonen. Zu Hause haben wir unser Studio, aber darum herum gibt es fast keine Aufnahmen, wir machen keine Homestories und versuchen, Familie Familie sein zu lassen.“

Aus den eigenen Kinderzimmern sind die meisten YouTuber längst ausgestiegen. Sie haben Vermarkter gefunden, so genannte Online-Video-Netzwerke. Einer der größten Anbieter im deutschsprachigen Raum ist das Unternehmen Mediakraft. Solche Netzwerke hieven die Produktionen auf ein professionelleres Level und vermarkten Stars von A bis Z.

Kopfzerbrechen bereitet das traditionellen Medien, wie dem Fernsehen. Für Puls 4 wurde deswegen der österreichische YouTuber Michi Buchinger, der für seine humoristischen Hasslisten bekannt ist, als Hoteltester engagiert. Bei RTL sitzt Shirin David, auch ein Stern am YouTube-Beauty-Himmel, in der Jury der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Die Hoffnung: Sie soll ihre fast zwei Millionen Fans zurück vor den Fernseher bringen. (Andrea Wieser)