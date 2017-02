Kopenhagen – „Es ist leicht Menschen in Schubladen zu stecken. Es gibt uns und es gibt die anderen.“ Mit diesen Worten beginnt ein vergangenen Freitag veröffentlichtes Video, das ein soziales Experiment des meistgesehenen dänischen Fernsehsenders TV2 zeigt. Menschen kommen ins Bild, gruppiert in gängige gesellschaftliche Stereotype: Da die Manager, dort die Migranten, hier die dunkel gekleideten Jugendlichen. Jede der insgesamt neun Gruppen stellt sich zunächst auf eine jeweils markierte Stelle.

Dann wird das übliche Schema durch Fragen aufgebrochen. „Wer in diesem Raum war der Klassenclown?“ lautet die erste. Einzelne Menschen aus verschiedenen „Boxen“ treten hervor, bilden die Gruppe der Klassenclowns. Der Versuchsleiter stellt weitere persönliche Fragen: „Wer liebt es zu Tanzen?“, „Wer fühlt sich einsam?“, „Wer hatte in der letzten Woche Sex“?, „Wer glaubt an ein Leben nach dem Tod?“ Nach jeder Frage kommen andere Menschen zusammen, egal in welche Gesellschaftsgruppe sie ursprünglich eingeteilt waren.

Die Botschaft kommt in den sozialen Netzwerken gut an – nicht nur in Dänemark, sondern weltweit. In wenigen Tagen wurde das vom Video-Blogger Jay Shetty auf Facebook verbreitete Video mehr als 23 Millionen mal aufgerufen und 480.000 mal geteilt. (siha, TT.com)