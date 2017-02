Houston - Der Super Bowl ist für amerikanische Konzerne der wichtigste Werbetag im Fernsehen. Für das Football-Finale werden extra neue und besonders ausgefallene Spots gedreht. Die Filmchen sollen ja in Erinnerung bleiben. In diesem Jahr stechen einige besonders heraus - wegen ihrer politischen Botschaft.

Airbnb - We Accept

"Egal, wer du bist, woher du kommst, wen du liebst oder zu wem du betest - wir gehören alle dazu": Die Werbung von Airbnb zeigte in 30 Sekunden Gesichter von Menschen verschiedener Hautfarbe, Geschlechter, Alter. Das Internet-Unternehmen ruft zur Toleranz auf. Airbnb-Chef Brian Chesky kündigte zudem auf Twitter an, in den kommenden Jahren vier Millionen US-Dollar an die Flüchtlingshilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) zu spenden.





Coca Cola - It's Beautiful

Nicht neu, aber hochaktuell: Einer der Coca-Cola-Spots, der ausgestraht wurde, stammt bereits aus dem Jahr 2014. Menschen unterschiedlicher Herkunft singen die heimliche Hymne "America, The Beautiful" - in verschiedenen Sprachen. "Gemeinsam ist wunderschön", heißt es am Ende.





Budweiser - Born The Hard Way

Von Deutschland mit dem Schiff nach Amerika: So beginnt die Geschichte von Adolphus Busch. Der junge Mann bekommt nach seiner Ankuft zu hören: "Geh zurück nach Hause!" Doch er bleibt, trifft zu seinem Glück Eberhard Anheuser und gründet mit ihm eine Brauerei, aus der das wohl amerikanischste Bier kommt: Budweiser. Das Unternehmen ließ zwar wissen, dass der einminütige Film bereits vergangenes Frühjahr entwickelt wurde und nicht als politische Botschaft gedacht sei. Aber die derzeitige politische Stimmung zieht natürlich die Aufmerksamkeit auf die Werbung.





Expedia - Train

Direkt nach Lady Gagas Halbzeitshow lief der Spot von Expedia. Das Reiseunternehmen zeigt eine Frau, die die Welt bereist - mit Flugzeugen, Zügen, Schiffen; die Menschen begegnet, Migranten von Schlauchbooten rettet, gegen Unrecht demonstriert. "Du wirst Brücken über Kontinente schlagen, Vorurteile durchbrechen und Frieden erhalten", ist eine Botschaft des Films. Auf YouTube wurde der Clip übrigens bereits am 19. Jänner veröffentlicht - einen Tag vor der Amtseinführung Donald Trumps.





It's a 10 Haircare

"Amerika - wir haben mindestens vier Jahre voll schrecklicher... Haare vor uns!" In dem Spot einer Haarpflege-Marke geht es vordergründig erst einmal nicht um Politik - die Macher nehmen den neuen US-Präsidenten wegen seiner Frisur auf den Arm. Doch bei genauem Hinsehen geht es auch um Vielfalt und Gemeinsamkeit.

84 Lumber - The Journey Begins

Die Baumarktkette 84 Lumber sorgte mit seinem Spot schon im Vorfeld des Super Bowl für einen Paukenschlag: Der geplante Clip wurde vom Fernsehsender Fox abgelehnt, weil er zu "offen politisch" sei. Zu sehen ist eine Mutter mit ihrer Tochter - offenbar aus Mexiko - die sich gemeinsam mit einer Gruppe Menschen auf den Weg macht, zu Fuß, im Auto. Das Ziel: Ebenso offensichtlich die USA. Der zweite Teil, an dem Mutter und Tochter plötzlich vor einer Mauer stehen, ist hier zu sehen.





Google Home

Auch Google hat sich dem Thema Vielfalt in den USA angenommen. Im Werbespot für seinen AI-Assitenten Google Home wird in die Häuser verschiedenster Amerikaner geblickt: Schwarze, Weiße, Alte, Junge, mit asiatischen und südamerikanischen Wurzeln.





Kira - "Hero's Journey" mit Melissa McCarthy

Ein Spot, bei dem es sich um Umweltschutz dreht: Autohersteller Kia schickt Melissa McCarthy auf Rettungsmission für Wale, Bäume, Eisberge, Nashörner. Dabei geht nicht alles glatt auf dem Weg, den Planeten zu retten. "Es ist hart, ein Öko-Krieger zu sein. Aber es ist leicht, einen zu fahren", so die Werbebotschaft. (smo)