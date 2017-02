Mountain View/Stockholm — Der US-Unterhaltungsriese Disney hat sich wegen des Vorwurfs des Antisemitismus von dem schwedischen YouTube-Star „PewDiePie" getrennt. Der 27-Jährige, der mit richtigem Namen Felix Kjellberg heißt, verärgerte den Konzern, weil er Videos mit judenfeindlichen Witzen veröffentlicht hatte, wie das „Wall Street Journal" berichtete.

Der Schwede habe sich durch seine „provokative und respektlose Art" zwar eine Fangemeinde geschaffen, sei nun aber „eindeutig zu weit gegangen", so ein Statement des Konzerns. Das Fass zum Überlaufen brachte offenbar ein im Januar veröffentlichtes Video, in dem zwei Inder ein Spruchband mit der Aufschrift „Tod allen Juden" in die Kamera halten — PewDiePie soll ihnen dafür fünf Dollar bezahlt haben.

Mehrere Videos mit antisemitischen Inhalten

Kjellberg, der mit mehr als 53 Millionen Abonnenten zu den weltweit erfolgreichsten Youtubern gehört, hatte sich am Sonntag in einem schriftlichen Statement auf seinem Blog gegen die Vorwürfe gewehrt. Er wollte lediglich zeigen, wie „verrückt" die moderne Welt sei und verwies auf die Website Fiverr, die kleine Jobs an Freiberufler vermittelt. „Ich griff etwas auf, das mir absurd vorkam: dass Leute auf Fiverr für fünf Dollar alles sagen würden", schrieb er.

Laut dem „Wall Street Journal" hatte der Schwede seit August insgesamt neun Videos mit antisemitischen Witzen und Nazi-Anspielungen veröffentlicht. Eines zeigte einen als Jesus verkleideten Mann, der sagte: „Hitler hat absolut nichts falsch gemacht." Er habe „in keinster Weise irgendwelche hasserfüllten Einstellungen", betonte der 27-Jährige in seinem Blog-Eintrag. Er verstehe aber, dass seine Witze als beleidigend aufgefasst werden könnten.

Tänzer-Duo verliert Fiverr-Account

Sein "Witz" hatte auch für die zwei Inder aus dem Video Folgen nach sich gezogen. Der Fiverr-Zugang der Männer wurde Medienberichten zufolge gesperrt. In einem anderen Video, das die Männer wiederum bei YouTube hochgeladen haben, entschuldigen sie sich bei allen Juden. Sie hätten nicht gewusst, was das Wort „jews" — auf Deutsch „Juden" — bedeute, als sie das Video gemacht haben. Die Männer sprechen Englisch mit starkem Akzent.

In den letzten eineinhalb Jahren hätten sie hart gearbeitet, um auf Fiverr ein gutes Ranking zu erreichen, sagt einer der beiden Männer in dem Video. „Bitte vergebt uns", sagt einer und bittet die Firma Fiverr und den YouTuber PewDiePie um Hilfe, damit das Duo in Zukunft wieder auf der Plattform Geld verdienen kann. PewDiePie bat die Firma in einem Tweet, die Männer wieder auf der Plattform zuzulassen.

Auch YouTube-Deal geplatzt

Mittlerweile hat sich auch Youtube-Betreiber Google von PewDiePie distanziert und bestehende Verträge gekündigt. Unter anderem wurde der populäre YouTube-Channel aus dem größten Werbeprogramm für „markensichere Inhalte" herausgenommen, berichtet das Magazin Variety. Zuvor hatten einige seiner Videos gegen die Werberichtlinien verstoßen. Zudem wurde die abopflichtige Serie „Scare PewDiePie" auf Youtube Red eingestellt, die eigentlich eine zweite Staffel erhalten sollten. Für Pewdiepies Kanal gibt es jedoch keine Einschränkungen.

Der Schwede ist vor allem mit Beiträgen über Video-Spiele bekannt geworden. Seit 2014 betreibt er gemeinsam mit der Walt Disney Company das Multi-Channel-Netzwerk „Revelmode". Bislang war er zudem Teil von Disneys Youtube-Netzwerk Maker Studios, das mit seinen Partnern und Stars Seherzahlen in Milliardenhöhe generiert. Kjellberg soll allein 2016 rund 15 Millionen Dollar mit seinen Youtube-Videos verdient haben. (TT.com/dpa)