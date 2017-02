Innsbruck — Wer auf Facebook unterwegs ist, dem wird sie in den vergangenen Tagen nicht entgangen sein. Die violette Taube mit riesigen Augen, die wie wild ihren Kopf schüttelt.





Der schräge Vogel stammt aus der Feder von Syd Weiler und ist Teil einer neuen Sticker-Reihe bei Facebook, die seit gut zwei Wochen verfügbar ist. Die "Trash Doves", wie die Tauben im Original heißen, gibt es in allerhand Ausführungen. Mal hängen sie im Martiniglas ab, mal turteln sie mit einem anderen Täubchen. Aber vor allem die headbangende Taube hat es den Internet-Nutzern angetan. Warum, das weiß niemand so genau. Was wir aber wissen ist, dass sich das WWW seine Phänomene auch ohne Gründe schafft — Beispiele gibt es viele.

Zurückverfolgen lässt sich der Hype jedenfalls bis nach Thailand. Dort postete die Seite "Animals With Paws" ein Video, das den Vogel bei einem grotesken Tanz mit einer Katze zeigt. Die bisherige Bilanz: 4,3 Millionen Aufrufe, 90.000 Likes und fast genau so oft wurde der Clip geteilt.

Seither gehen die Viecher auf virale Wanderschaft. Die Welle schwappte erst auf den angloamerikanischen Raum über, ehe sie ihren Weg in die deutschsprachigen Sphären des Internets fand. Fast jeder Facebook-Eintrag wird mit der wackelnden "Trash Dove" kommentiert. Ein Trend, der sich verselbstständigt hat. Das hyperaktive Federvieh ist quasi über Nacht zum Meme-Monster mutiert, denn es ruft viele Kreative auf den Plan. Eine Auswahl der vielen lustigen Bildchen, GIFs und Videos findet ihr am Ende dieses Artikels.

Mit dem kuriosen Erfolg ihrer Vögel hat Schöpferin Syd Weiler nicht gerechnet, schließlich gibt es auf Facebook etliche Sticker-Sets; so inflationär wie die Headbanger-Taube wurde aber noch keines gepostet. Aus Dankbarkeit hat die Illustratorin eine neue "Trash Dove" kreiert, die den thailändischen Fans gewidmet ist.

Doch der Schuss ging nach hinten los: Da Füße in Thailand als das schmutzigste Körperteil gelten, protestierten viele User. Sie beschwerten sich darüber, dass die Taube die thailändische Flagge mit den Füßen hielte. Syd Weiler reagierte prompt, griff noch einmal zum Stift und zeigte die Taube in gelber Regenkluft, mit Gummistiefeln, Hut und der Fahne im Schnabel. Sie veröffentlichte das Bild in einem kurzem Video, in dem sie sich noch einmal persönlich bei den Thailändern bedankt.

Ein langes Leben sagt die Künstlerin den gefiederten Gesellen aber nicht voraus, vielmehr schwört sie auf die berüchtigten fünf Minuten Ruhm. Der kommt im Übrigen auch ihr selbst zu Gute — binnen weniger Tage hat sich die Zahl ihrer Facebook-Fans von 700 auf 42.000 erhöht, Tendenz steigend. Ihren Unmut darüber wird sie also nicht zum Ausdruck bringen wollen, denn dafür war die kopfschüttelnde Taube ursprünglich gedacht. Wie gut, dass sie mittlerweile ein Synonym für alles ist. (tst)