Nachricht an Trump

„Listen up Olter“: America First - und dann kommt Südtirol

Es war wohl nur eine Frage der Zeit. Nach halb Europa (und darüber hinaus) ist nun auch Südtirol auf den Zug aufgesprungen und hat ein eigenes „America First“-Video veröffentlicht. Die beiden „Cityroller“ Thomas Pribus und Nico Plattner setzen sich in dem Clip „America First - South Tyrol Firster“ mit der Frage auseinander, was denn „die bedeutsame autonome Provinz Südtirol – die wahre Hauptstadt Europas“ so großartig macht. Hauptargument: Das Essen. Ob Schlutzer, Speckknedl und Co. Trumps Geschmacksnerven treffen?