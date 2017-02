Innsbruck — „America First — Sweden second" heißt es jetzt in einem Video, das der schwedische Paralympics-Sportler Aron Anderson auf seiner Facebookseite veröffentlichte.

Der Clip reiht sich vor dem Hintergrund von Trumps Äußerungen nahtlos in die Riege der satirischen „Second-Videos" ein, die es ja schon aus allerhand anderen europäischen Ländern gibt. Das Video zählt nach knapp 24 Stunden bereits mehr als elf Millionen Aufrufe und wurde 150.000 Mal geteilt.

Darin wird aufgeklärt, was „Freitagnacht" wirklich in Schweden passiert ist; Anderson beruft sich dabei auf die Recherchen der Stockholmer Zeitung Aftonbladet. Und er schüttelt noch so manches Ass aus dem Ärmel...