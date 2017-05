Innsbruck - Irgendwie müsse da doch mit der Kameraperspektive rum gespielt oder ein Bildebearbeitungsprogramm verwendet worden sein. Wenn nicht gar ein Mann sich in ein Kostüm gezwängt hat, um die Internet-Nutzer zu narren. Das Video eines gigantischen Hühnchens sorgt seit einigen Tagen bei Usern aus aller Welt für Aufregung und regt den ein oder anderen zu wilden Theorien an. Aber: Der unwirklich anmutende Vogel ist echt.

Zu einem viralen Hit entwickelte sich das Video am vergangenen Sonntag, als es von "LifesBook_Ceo" auf Twitter hochgeladen wurde. "Bin ich der einzige der sich wundert, warum das Huhn so verdammt groß ist?", schrieb er in dem Beitrag, der inzwischen über 40.000 mal geteilt wurde. Wie mehrere Blogs und Medien inzwischen herausgefunden haben, wurde der rund eine Minute lange Clip zuerst in einer Facebook-Gruppe für kosovarische Hühner-Enthusiasten geteilt. Und zwar vom Besitzer des Riesen-Hahnes, Fitim Sejfijaj.

Liebevoll und glücklich



Der Gockel gehört laut dem Tier-Blog "The Dodo" zur Rasse der Brahma. Die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Tiere gehörten zur Jahrhundertwende zu den beliebtesten Zuchtrassen und waren bis in die 1930er-Jahre Hauptlieferant für Geflügelfleisch in den USA. Für gewöhnlich werden die männlichen Tiere zwischen 3,5 und 5 Kilo schwer.

"Mein Huhn ist etwa 85 Zentimeter hoch und wiegt 7,5 Kilogramm", erzählt der stolze Besitzer im Gespräch mit "The Dodo". In der Facebook-Gruppe, in der er das Video zuerst hochgeladen hatte, erntete er für seinen Zuchterfolg viele Komplimente. Der Vogel sei sehr liebevoll und glücklich, sagt Sejfijaj. "Er hat zwei Hennen bei sich und wird gut behandelt", weswegen er wohl so überdimensional gewachsen sei. (bfk, TT.com)