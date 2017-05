Landeck, Zams – Für einen traumhaften Blick über Land­eck und Zams muss man die eigenen vier Wände nicht mehr unbedingt verlassen und steile Hänge emporklettern. Die wunderschöne Aussicht von der Ruine Schrofenstein auf den Talkessel kann man seit einigen Wochen auch ganz bequem von zuhause aus genießen. Der Tourismusverband TirolWest hat sein Netz an Webcams ausgebaut, die in kurzen Abständen Bilder auf die Seite www.tirolwest.at stellen. Bisher konnte man von der Webseite des Verbandes von Hochgallmigg Richtung Fließ und Richtung Land­eck blicken, von der Zammer Skihütte und vom Natur- und Kulturpanorama am Gachen Blick in die Ferne schweifen und einen Blick auf die Bergstation des Venet riskieren. Seit eineinhalb Monaten gibt es auch den Blick von der Ruine Schrofenstein in den Talkessel – seit eineinhalb Wochen sogar mit einer zweiten Ausrichtung nach Zams. Die Seite verzeichnete seither rund 1500 Zugriffe. Dass bei diesen aufregenden Bildern in der Beschreibung der Webcam die Ruine zum „Schloss Schrofenstein“ geadelt wurde, kann man verstehen. (mr)