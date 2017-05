Mit dem Datenschutz hat sich Schrems schon als 17-jähriger Austauschschüler in den USA befasst. Seit 2011 führt der Jurist die Auseinandersetzung speziell mit Facebook, weil das Unternehmen ihm auf Nachfrage rund 1.200 Seiten mit persönlichen und angeblich gelöschten Daten übermittelt hatte. Als Hobby-Programmierer kennt er auch die technischen Seiten des Themas. Der 29-jährige Jurist, der 2015 ein wegweisendes Urteil zur unzulässigen Weiterleitung von Personendaten an die USA erstritten hat, kämpft aktuell noch an zwei Fronten um besseren Datenschutz: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) befasst sich mit der Zulässigkeit einer Sammelklage gegen Facebook. In Irland befindet bald ein Gericht darüber, ob gängige Standardvertragsklauseln zum Datenschutz den Anforderungen auch bei der Datenübermittlung in die USA entsprechen.