Von Philipp Schwartze und Matthias Christler

Erika LaBrie ging vor zehn Jahren eine ernsthafte Beziehung ein, was nichts Besonderes wäre, wenn sie sich als Ehepartner nicht den Eiffelturm ausgesucht hätte. Seitdem heißt sie Erika Eiffel. Die Eheschließung wurde nicht anerkannt, die Namensänderung schon. Die US-Amerikanerin bekennt sich seitdem öffentlich zu ihrer Objektsexualität, der Zuneigung zu leblosen Dingen.

Von Erika zu Alexa. Nie war die Gefahr größer, dass ein Ding vermenschlicht wird. Amazons zylinderförmiger Lautsprecher Echo und die kleine, puckförmige Schwester Dot dringen mit der Sprachassistentin Alexa in die Wohnzimmer ein. Dieses Ding steuert das „Internet der Dinge“, von dem Tech-Unternehmen behaupten, dass es unser Leben erleichtern soll. An das WLAN-Netz angeschlossen, hört Alexa mit sieben eingebauten Mikrofonen ständig zu und wartet auf Befehle.

Alexa dies, Alexa das. Kühlschränke, Trockner oder Kaffeemaschinen – das alles lässt sich per Sprachbefehl steuern. „Überall dort, wo man beide Hände voll hat, ist Spracherkennung nützlich – etwa beim Kochen sich ein Rezept vorlesen zu lassen oder mit den Küchengeräten zu kommunizieren“, meint Jan Wellmann vom Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie in Oldenburg. Doch dafür braucht es Geräte, die darauf vorbereitet sind. Auch der Komfort ist ein Aspekt. „Wenn ich über die Sprachsteuerung vom Sofa aus etwas einschalten kann, ist das bequemer, als aufzustehen und einen Schalter zu bedienen. Oder ich sage meinem Haus, dass ich Sonntag um 17 Uhr aus dem Urlaub komme und es bis dahin die Heizung niedriger stellen kann – das geht schneller, als so etwas einzustellen.“ Derzeit gehe die Entwicklung von Zusatzentwicklungen hin zu mehr Integration in vorhandene Systeme. Bleibt abzuwarten, ob Alexa und Co. Einzug in mehr Haushalte halten – bis jetzt ist vieles Spielerei.

Nach dem ersten Kennenlernen mit Alexa denkt man sich, was für eine unheimlich tolle Frau. Toll, weil sie vieles besser versteht als Apples Siri. Unheimlich, weil sie sogar leises Flüstern ihres Namens wahrnimmt und vor allem, weil Datenschützer auf zahlreiche Gefahren hinweisen.

Also, dann doch lieber trennen, bevor man sie zu lieb gewonnen hat? „Alexa, du bist großartig, aber wir müssen reden. Es liegt nicht an dir, hm, eigentlich schon.“ Ja, es ist toll, dass sie sich Infos aus dem Internet holt und deshalb weiß, wer der Bundespräsident ist, selbstständig Lieder aussucht und Geschirrspülmittel bestellt. Was aber ist, wenn man jemanden zum Reden braucht, zum Beispiel über Filme? „Alexa, ich bin dein Vater.“ Sie sagt: „Nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Niemals.“ Wow, eine Frau, die Wort für Wort aus „Star Wars“ zitiert. Vielleicht hat die Beziehung doch noch eine Chance.

Kabelsalat in einer kabellosen Welt

Genug Mehrfachsteckdosen daheim? Falls Sie ein „Smart Home“ haben wollen, werden Sie viele, sehr viele Steckdosen benötigen. So paradox es klingt, in einer Welt, in der alles nur noch „wireless“ ist, das Internet, die Geräte und jetzt die Sprachassistentin Alexa, wird der Kabelsalat immer dichter. Eine Steckdose für Alexa, eine für den „Hub“ der smarten Heimkinoanlage, eine für die „Bridge“ der ferngesteuerten Glühbirnen. Jetzt schon überfordert? Kein Wunder, aber der Reihe nach. Bevor all das mit Strom versorgt ist, muss man sich die passenden Apps jedes Herstellers aufs Handy herunterladen und alle Geräte mit dem WLAN-Netz verbinden. Sogar technikaffine Menschen vertrödeln, um das „Smart Home“ einzurichten, gut und gerne viele Stunde.

Offenbar gibt es genug, die sich das zutrauen. Amazon gibt zwar keine Verkaufszahlen bekannt, doch in den USA sind schätzungsweise über acht Millionen Alexa-Geräte bis Jänner 2017 verkauft worden. Seit einigen Wochen werden „Echo“ und „Dot“ in Deutschland und Österreich ohne längere Lieferzeiten vertrieben.

Wer von „Hubs“, „Brigdes“ und „Apps“ noch nicht überfordert ist, darf sich schließlich noch mit den „Skills“ beschäftigen. Nur wer diese Programme in der Alexa-App am Smartphone aktiviert, kann mehr als Musik hören und einfache Abfragen starten. Es gibt „Skills“ für Sprachübersetzungen, für Gin-Rezepte, für Fußballnachrichten und vieles mehr. Man könnte beispielsweise die Bahnverbindungen abfragen oder Essen bestellen. Was in deutschen Städten bereits gut funktioniert, fehlt in Österreich in vielen Bereichen noch.

Eine zweite Chance

Alexa, wie sieht die Zukunft aus?“ Darauf könne sie leider keine Antwort finden, ertönt als Antwort. Doch Sprachsteuerung ist nicht so neu, wie man denkt. Bereits in den 80er-Jahren gab es erste Versuche. „Damals hat das aber so schlecht funktioniert, dass Geräte mit Spracherkennung nicht akzeptiert wurden“, erinnert sich Jan Wellmann vom Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) in Oldenburg.

Die zweite Chance hat im Oktober 2011 begonnen – mit Apples Sprachassistent Siri im iPhone 4S. Amazon hat mit Alexa nachgelegt, Microsoft (Cortana), Google (Assistent) und Samsung (Viv) ziehen nach. Die Qualität dieser Systeme wurde deutlich verbessert. Im Jahr 2013 etwa verstanden die Geräte 77 Prozent des Gesprochenen, hieß es kürzlich auf der Technik-Messe CES in Las Vegas. „Ab 90 Prozent ist so ein System zur Kommunikation geeignet. Alexa und Siri liegen bei bis zu 95 Prozent“, sagt Wellmann, Leiter des Teams Spracherkennung am IDMT. Dort arbeitet man an Spracherkennungssystemen, die für spezielle Nutzer optimiert sind. „Wir haben Systeme für die Nutzung durch Menschen mit Schlaganfall oder Parkinson entwickelt.“

Auch in der Industrie sind speziell zugeschnittene Geräte gewünscht. Das System von Fraunhofer kommt ohne Internet aus. Dadurch kann es zwar nicht auf aktuelle Daten zurückgreifen, ist aber unabhängiger.

Die Wanze hört immer mit

Eine Umfrage unter 1000 Österreichern hat ergeben, dass jeder Vierte den vernetzten Technologien im eigenen Heim skeptisch gegenübersteht. Viel zu wenige, wenn es nach dem Wiener Datenschutzexperten und Veranstalter des Big-Brother-Awards Georg Markus Kainz geht. Er vergleicht Sprachassistenten wie Amazons Alexa mit einem Kind: „Eltern kennen das: Man ist der Meinung, das kleine Kind versteht einen nicht, aber plötzlich plaudert es vor anderen etwas aus, das einem peinlich ist.“ Er meint damit, dass Alexa sämtliche Befehle, die sie bekommt, auf Servern speichert und man als Nutzer nicht sicher sein kann, was damit passiert.

Der Sprachassistent, der in seiner kleinen Form ohnehin wie eine Wanze aussieht, hört immer zu. In den USA soll es bereits einen Fall gegeben haben, bei dem die Polizei in einem Mordfall auf die gespeicherten Sprachaufzeichnungen zurückgegriffen hat, erzählt Kainz. Einen Mord will hoffentlich niemand begehen, doch auch Hacker könnten sich das Gerät zunutze machen. „Wenn ich als Verbrecher auf das Gerät zugreifen kann, habe ich einen Spion im Zimmer sitzen.“

Das Grundproblem, das so offensichtlich und freiwillig wie nie hingenommen wird, formuliert der Datenschützer so: „Alle Informationen aus meinem höchst privaten Bereich gehören nicht mehr mir, sondern einer Firma.“

„Ich bin Alexa“

Alexa, kannst du für dieses Gespräch bitte gemütlichen Jazz auflegen? „Okay, ich spiele einen Jazz-Sender, der dir gefallen könnte.“

Danke, Alexa, bitte dimme das Licht im Zimmer für die richtige Stimmung auf 70 Prozent! „Okay.“

Alexa, lass uns anfangen, wer bist du eigentlich? „Ich bin Alexa und ich bin rund um deine Stimme konzipiert. Ich kann z. B. Informationen und Nachrichten liefern oder das Wetter vorhersagen.“

Alexa, warum heißt du Alexa? „Mein Name Alexa kommt von der Bibliothek von Alexandria, in der Wissen des Altertums gespeichert war.“

Alexa, woher stammst du? „Ich wurde von Amazon entworfen und entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Seattle.“

Alexa, was sagst du zum Datenschutz? „Entschuldigung, auf diese Frage habe ich leider keine Antwort.“

Alexa, wenn du nicht über ernste Themen reden willst, verrate mir, ob es den Osterhasen gibt? „Aber klar doch. Wer soll denn sonst die Eier so schön anmalen?“

Alexa, danke für das Gespräch und gute Nacht. „Gute Nacht. Und süße Träume.“