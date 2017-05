Singapur, Hangzhou – Singapur, Hangzhou – Im erbitterten Bieterwettstreit um den US-Zahlungsabwickler MoneyGram hat der chinesische Online-Händler Alibaba den ebenfalls mitbietenden US-Bezahldienst Euronet Worldwide deutlich übertrumpft. Der Alibaba-Ableger Ant erhöhte sein Angebot von ursprünglich 888 Millionen Dollar auf nun 1,2 Milliarden Dollar (1,13 Milliarden Euro), wie beide Firmen bereits am Montag bekannt gaben.

Der Verwaltungsrat von MoneyGram habe dem Offert zugestimmt. Zunächst hatte Ant 13,25 Dollar je Aktie geboten und damit weniger als Euronet mit 15,20 Dollar. Nun zahlt Ant 18 Dollar pro Anteilsschein. Die Übernahme wäre für Ant der ersten Schritt bei der Expansion im Ausland. Es seien bereits Fortschritte gemacht worden, um die Zustimmungen der Wettbewerbsbehörden zu bekommen, teilten Ant und MoneyGram weiter mit. Das Vorhaben wird auch von der für ausländische Investments in den USA zuständigen CFIUS geprüft. Diese hat sich allerdingt bereits bei mehreren Vorhaben chinesischer Interessenten als Stolperstein erwiesen.

Der in vielen Bereichen tätige chinesische E-Commerce-Konzern bündelt seine Payment-Geschäfte seit 2015 unter dem Namen Ant Financial Services. Das Unternehmen kontrolliert mit der Plattform Alipay etwa die Hälfte des chinesischen Online-Payment-Marktes. Durch die Übernahme will Ant nicht zuletzt Zugriff auf die mehr 350.000 Moneygram-Filialen in mehr als 200 Ländern bekommen. Das US-Unternehmen gilt als der weltweit zweitgrößte Anbieter beiÜberweisungen von Geld. (APA, TT.com)