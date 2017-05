Von Silvana Resch

Innsbruck – „Nein“, sagt Yvonne Hofstetter, ohne soziale Medien wäre Donald Trump nicht US-Präsident geworden. Die Expertin für künstliche Intelligenz hat in ihrem neuen Buch „Das Ende der Demokratie“ die Gefährdung unseres politischen Systems durch die Digitalisierung der Welt beschrieben. Bereits über 40 Prozent der Europäer beziehen ihre Nachrichten auch aus sozialen Netzwerken, Plattformen, denen Hofstetter skeptisch gegenübersteht. „Soziale Medien zerschlagen die Gesellschaft in Millionen persönlicher Individualmeinungen und verschärfen diese noch durch den Filterblaseneffekt“, erklärt sie im TT-Gespräch. „Für den einzelnen Nutzer sieht das dadurch hervorgerufene Meinungschaos der Gesellschaft bedrohlich aus. Welche Wirklichkeit gilt jetzt? Reden wir nicht aneinander vorbei, wenn wir über die Wirklichkeit sprechen? Und plötzlich taucht einer aus dem Chaos der Meinungen auf und verspricht Heilung.“

Das Problem sei aber nicht erst im US-Wahlkampf 2016 aufgetaucht. Laut Hofstetter führen soziale Medien zu einer Kommunikationsstörung, „weil sie die Gesellschaft in Gesinnungen fragmentieren. Gesinnungspresse gab es zuletzt vor und während des Zweiten Weltkriegs. Sie dient nicht der Demokratie, sondern der Polarisierung und verhilft diktatorischen oder totalitären Kräften, an die Macht zu kommen.“

Die neue Rechte habe Portale wie Facebook und Twitter am besten als das verstanden, was sie sind: „Ein Raum für nichts weiter als Werbung. In der Werbung gelten Werbestrategien: lügen, auslassen, übertreiben, Ausgefallenes posten. Je lauter man seine eigenen Inhalte bewirbt, je extremer oder komischer die eigene Botschaft klingt, desto besser verbreitet sie sich und geht viral.“ Für die Wirklichkeit sei da kein Platz. „Die Wahrheit muss man in sozialen Medien nicht suchen, dort ist sie nur hinderlich.“

Freilich könnten auch die klassischen Parteien die sozialen Netzwerke zu ihrem Vorteil nutzen. Mithilfe der Facebook-Algorithmik habe Barack Obama im Wahlkampf 2012 gezielt und erfolgreich Nutzer persönlich und auf ihre Präferenzen hin angesprochen.

Seitdem ist der Ton im Netz deutlich rauer geworden, Fake News und Hasspostings sind zum massiven Problem geworden. Von den Plattformbetreibern werden beleidigende Inhalte, auch wenn sie strafrechtlich relevant sind, nur zögerlich gelöscht. Bei Twitter werden 99 Prozent der gemeldeten Posts nicht entfernt, bei Facebook 80 Prozent, erklärte Medienminister Thomas Drozda unlängst. Er will Netzwerke künftig unter Androhung von Strafe dazu bringen, Postings zu löschen. Von einer solchen Regelung hält Hof­stetter wenig: „Sie wirkt auf mich wie eine Schmerztablette gegen Kopfweh, aber nicht wie die Behandlung der Kopfschmerzursache. Wichtig wäre, dass sich der Gesetzgeber Gedanken macht, wie neue digitale Geschäftsmodelle zu behandeln sind und welchem gesetzlichen Rahmen sie unterliegen.“ Es stelle sich die Frage, was das digitale Geschäftsmodell „Plattform“ eigentlich sein soll: „Kann ich mich um bestehende gesetzliche Regeln wie Medienrecht, Wettbewerbsrecht, Arbeitsrecht herummogeln, indem ich Leistungen mittels einer Plattform anbiete – für Privatfahrten, Zimmeruntervermietung, Medieninhalte –, die mir dann aber entgleist wie bei Facebook, auf dem Netzhetze, Cybermobbing, Hasspostings und Roboter nicht mehr nur einzelne Ausnahmen sind?“

Facebook scheint im Umgang mit Fake News überfordert zu sein, das kalifornische Unternehmen hat unlängst auch in Deutschland eine Reihe von Medien – von Focus Online bis ARD und ZDF – um Unterstützung gebeten.

Facebook positioniere sich als Technologieplattform, ist laut Hofstetter aber „das größte Medienunternehmen ohne eigene Inhalte“. Mit ein paar Redakteuren und Gegendarstellungen sei es angesichts der Flut von Fake News nicht getan. „Wenn man Facebook als Medienunternehmen einstufen und so für die Inhalte, die auf Facebook veröffentlicht werden, rechtlich verantwortlich machen würde, unterläge es der Gesetzgebung, der klassische Medien auch unterliegen.“