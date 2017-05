Wien – „Es gibt immer mehr 4G-SIM-Karten, der Datenverbrauch nimmt exponentiell zu und die Downloadgeschwindigkeit nimmt leicht ab“, rechnet Johannes Gungl, Geschäftsführer der Telekommunikations-Regulierungsbehörde RTR, zum 3. Quartal 2016 vor.

In diesem Zeitraum waren österreichweit knapp 14 Millionen genutzte SIM-Karten im Umlauf. Das ist ein Zuwachs von drei Prozent im Vergleich zum 2. Quartal 2016. Die Anzahl der genutzten 4G-Karten stieg zeitgleich um 41 Prozent auf 5,62 Millionen, so die Regulierungsbehörde am Freitag in einer Aussendung. (APA)