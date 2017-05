Los Angeles - Mit einem Foto ihres Vaters, der vor einer Zimmertür sitzt, hat die 17-jährige Mackenna Newman aus Kalifornien Tausende Internetuser weltweit zu Tränen gerührt. Grund ist allerdings nicht so sehr das Bild an sich, sondern die Erklärung dazu.

„Meine Mutter muss wegen der Strahlentherapie isoliert in ihrem Zimmer bleiben. Mein Vater hat einen Tisch vor der Tür aufgestellt, um ihr Gesellschaft zu leisten und ich muss weinen", schrieb die junge Amerikanerin auf Twitter. Damit dürfte sie einen Nerv getroffen haben.

My mom has to stay in her room in isolation for her cancer radiation so my dad set up a desk at her door to keep her company and I'm crying pic.twitter.com/rucH9HfDvk

— kenna (@mackenna_newman) 14. April 2017





„Das ist das Süßeste, das ich jemals gesehen habe", kommentierten zahlreiche andere Nutzer den Eintrag. In Windeseile verbreitete sich Newmans Tweet. Mittlerweile wurde er über 9300 Mal geteilt (Stand: Mittwochmittag) und erhielt fast 12.500 Likes.

Auch amerikanische Medien wurden auf die rührende Geschichte aufmerksam. Der Plattform Buzzfeed verriet die Jugendliche weitere Details zu den Hintergründen des Fotos. Demnach wurde bei ihrer Mutter Marci im Oktober Schilddrüsenkrebs diagnostiziert, eine Strahlentherapie folgte.

Eine Woche vor der Zimmertür

Danach musste die Amerikanerin allerdings eine Woche lang isoliert in einem Zimmer verbringen — wohl ein Standardprozedere, das häufig auch im Krankenhaus stattfindet. Ihr Mann Jon wollte seiner Frau aber dennoch beistehen. Also stellte er einen Tisch und einen Sessel vor der Zimmertür auf und blieb die ganze Woche lang dort sitzen.

Warum sie das Foto gemacht hat, begründet Mackenna Newman so: „Ich dachte, dass das süß ist, weil sie so verliebt sind." Sie sei dankbar für die viele Liebe, die ihr die Nutzer im Web zukommen ließen. Dass ihr Vater seiner Frau auch in schlechten Zeiten beisteht, ist laut Mama Newman nicht unüblich. Laut Buzzfeed begleitet Jon seine Frau Marci zu jedem Arzttermin, jedem Bluttest, jeder Operation und jeder Bestrahlung. „Und wenn er nicht direkt an meiner Seite sein kann, dann eben so nah wie möglich", so Marci Newman. (reh)